Задолженность по заработной плате перед работниками в Казахстане составляет 1,7 млрд тенге

Об этом сегодня, 5 апреля, сообщила заместитель премьер-министра РК Гульшара АБДЫКАЛИКОВА на рабочем совещании с руководителями предприятий, профсоюзных организаций и членами трехсторонних комиссий. Мероприятие проходило в Рудном, в рамках поездки членов правительства в Костанайскую область.

- 30% всех конфликтов по трудовым вопросам – это из-за несвоевременной выплаты заработной платы, - констатировала Абдыкаликова.

Решение этой проблемы она назвала первоочередной задачей.

Вторая проблема, на которую она обратила внимание, - уровень безопасности труда. В Казахстане 642 000 работников заняты на производстве с тяжелыми условиями труда. Ежегодно около 300 человек получают травмы. Причем, по оценке вице-премьера, эта цифра последние годы имеет стабильную величину.

Министр труда и социальной защиты населения Бердибек САПАРБАЕВ сообщил, что его ведомство составило карту рисков трудовых конфликтов, по которой ведет мониторинг 200 крупных и средних предприятий.

- В целом, вопросов по трудовым конфликтам в Костанайской области нет, - успокоил участников совещания министр.

По его оценке, задолженности по зарплате в регионе тоже нет. Положительную оценку Сапарбаев дал также практике заключения коллективных договоров на предприятиях области. По этому показателю регион входит в лучшую пятерку республики, у нас охвачено колдоговорами 96,7% крупных и средних предприятий.

Вместе с этим министр отметил, что в Костанайской области на предмет наличия работников, имеющих многодетные семьи с низким доходом, исследованы 38 предприятий. Оказалось, что из 187 работников этой категории, 134 не имеют жилья и нуждаются в помощи.

Эта тема на совещании звучала особо. В качестве положительного примера назвали ТОО «БК-строй», где эту проблему намерены решать, по остальным только обозначили возможные меры. Среди них – строительство арендного жилья, покупка предприятием квартир или внесение ими вступительного 10-процентного взноса для участия в ипотеке по госпрограмме.

Выступившие на совещании руководители некоторых предприятий по этому поводу ничего определенного не обещали, зато подробно рассказали о мерах по повышению зарплаты своим работникам и финансировании социальных пакетов.

Министр Сапарбаев призвал деловых людей увеличивать социальную поддержку своих работников.

- Сейчас не 90-е годы и не начало 2000-х, - напомнил министр труда и соцзащиты. – Сейчас экономика Казахстана стабильная. Но самое главное – все руководители предприятий, бизнес-структур не должны забывать одно – если бы не было государственной поддержки, если бы не было условий для того, чтобы развивать свой бизнес, такого бизнеса и таких результатов у наших предприятий, компаний не было. Поэтому все руководители должны поддержать инициативу Нурсултана Абишевича Назарбаева и показать, что мы, казахстанцы, едины, всегда друг-друга поддерживаем, друг-другу помогаем.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ заверил представителей правительства, что случаи производственного травматизма в регионе будут «минимизированы», а проблему обеспечения жильем многодетных бедных семей решат в течение 2-3 лет. Он также сообщил, что несколько таких семей закрепят за предпринимателями, чтобы они в рамках специальных госпрограмм их переучили и помогли трудоустроить.