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Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
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Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай

Евгений ШИБАРШИН

28 марта 2019, 21:39 |  Криминал

Об этом сообщили сегодня, 28 марта, на совещании по вопросам бытовой коррупции, которое провели на железнодорожном вокзале Костаная департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции и руководство местного филиала НК «Казахстан Темир Жолы».

В марте проектная группа «Адал жол» и активисты гражданского общества провели мониторинг по выявлению фактов, связанных с нарушением правил продажи билетов на поезда, проходящие через станцию Костанай. В частности, 14 марта общественники, узнав в справочной службе вокзала, что на проходящем в этот день поезде Атырау- Астана есть свободные места, попытались договориться с проводником о проезде до Астаны без билета.

- В разговоре с проводником вагона № 9 договорились доехать до Астаны за 3 000 тенге, - сообщил руководитель управления профилактики коррупции департамента Рустем БОЛАТ.

21 марта, в праздничный день, в справочной службе сообщили, что свободных мест в поезде Костанай - Алматы нет. Однако общественникам удалось договориться с проводником вагона № 12 о поездке до Астаны за 8 000 тенге.

Участникам совещания показали видеозаписи, которые общественники сделали на смартфоны.

- Аналогичные проверки прошли и в других областях, где зафиксировали такие же факты, - прокомментировал Рустем Болат. – В частности, в Карагандинской и Северо-Казахстанской. Это говорит о том, что данное явление носит системный характер.

Он предложил руководителям филиала НК "КТЖ" привлечь проводников к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, а также «рассмотреть ответственность ревизоров и начальников поездов и провести внутреннюю ротацию кадров».

Руководитель департамента по делам госслужбы Салауат МУКСИМОВ отметил, что в 2018 году вопросы противодействия коррупции с местными железнодорожниками уже обсуждали, но нужного результата пока нет.

На вопрос о причинах директор ТОО «Турксиб Астана» Владимир РОЖКО ответил, что на предприятии 3 ревизора, они постоянно работают, но всему виной «человеческий фактор».

- У кого-то зависть, кто-то деньги любит, - пояснил Рожко. – Мы обновили состав проводников. Принимая их на работу, проводим с ними кастинг, как это делает авиакомпания «Эйр Астана». Но за каждым не уследишь.

- Студенты на каникулах едут домой или в университет и в условиях ажиотажа, который в это время возникает, вынуждены за плату обращаться к таким проводникам, - возмутился Муксимов. – Со всех трибун и телевидение говорят одно, а в реальной жизни они сталкиваются с вами. Вы их воспитываете в таком духе, и потом все это проявляется в других сферах.

Директор филиала АО «Грузовые перевозки» Вячеслав МИРОНОВ предложил развивать покупку билетов через Интернет. А чтобы приучить пассажиров к этой услуге, чаще прокручивать на вокзале чаще рекламные видеоролики.

Его поддержала заведующая билетными кассами Разия АМРИЕВА. Свое мнение она обосновала тем, что введение электронной очереди на вокзале замедлило процесс оформления билетов.

- В наших кассах теперь нужно долго ждать, а рядом - частные кассы, где только доплатил 350 тенге и никакой очереди, - рассказывает Амриева. – Люди приходят на вокзал и думают, что продажей билетов занимается одно предприятие. Поэтому считают, что эта доплата кому-то выгодна, что это – коррупция. Чем больше людей будет покупать билеты через Интернет, тем меньше нареканий будет в наш адрес.

Владимир Рожко предложил еще один способ противодействия коррупции - создать условия, чтобы на перрон выходили только пассажиры с билетами, тогда и порядка будет больше. Правда, для этого нужно соорудить ограждение. Эту идею на совещания оспорили. Прежде всего потому, что тогда кто-то должен помогать пассажиром нести багаж. Все «за» и «против» решили изучить отдельно.

Подводя итоги совещания, Салауат Муксимов, предложил руководителям предприятий филиала НК "КТЖ" в течение 10 дней изучить подготовленный ранее план противодействия коррупции в пассажирских и грузовых перевозках и при необходимости внести в него предложения.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ Нурбанчик
Факты провоза «безбилетников» выявили на рейсах поездов со станции Костанай
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1875
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 28.03.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор филиала АО «Грузовые перевозки» Вячеслав МИРОНОВ предложил развивать покупку билетов через Интернет. А чтобы приучить пассажиров к этой услуге, чаще прокручивать на вокзале чаще рекламные видеоролики.


В Казахстане у КТЖ аж два своих отдельно работающих сайта:
https://epay.railways.kzи https://bilet.railways.kz, которые интегрированы в систему АСУ «Экспресс-3» – в межгосударственную систему резервирования мест и продажи билетов, где продают билеты без всяких наценок как на частных сайтах.
Не знаю как насчёт рекламы, но эти сайты знакомы всем и за территорией Казахстана, кому необходимо приобрести электронные билеты на казахстанские поезда заранее.
Есть одна проблема, что за неделю до отправления, билеты приобрести, особенно выкупить целое купе, уже проблематично, класс СВ, как таковой отсутствует, тальго на большие расстояния более 4-6 часов поездки не подходят из-за стесненности в купе.
На лето, когда Кустанайский аэропорт закроют, весь пассажиропоток перейдет на ж/д.

[Исправлено: Нурбанчик, 28.03.2019 - 23:38]
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