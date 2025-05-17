Телефонные мошенники "заговорили" на казахском языке, предупредили в полиции
17 мая 2025, 16:20 | Происшествия
Злоумышленники начали отправлять сообщения или звонки, имитируя голоса и текст, похожие на реальных людей – например, от имени банка, правоохранительных органов или ваших близких. Для этого они используют искусственный интеллект, сообщает пресс-служба МВД.
Иллюстративное фото freepik.com
- Также аферисты могут использовать технологию Deepfake для создания поддельных изображений известных людей или родственников, чтобы быть убедительнее, - отмечают в ведомстве. - Обращайте внимание на нелогичные фразы и отсутствие эмоций.
В полиции напоминают: никогда не передавайте свои личные данные (ИИН, банковский счет, пароли) и доверяйте только официальным источникам.
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