Казахстанская Федерация футбола опубликовала официальное заявление в связи с переносом матча «Тобол» — «Ордабасы», который должен был состояться 18 мая, сообщает Sports.kz.

«17 мая 2025 года команда „Ордабасы“ не смогла вылететь из города Туркестан в Костанай из-за неблагоприятных погодных условий. Клуб официально уведомил об этом дирекцию Казахстанской федерации футбола и клуб „Тобол“, направив соответствующее письмо.

В целях своевременного информирования болельщиков, в тот же день дирекция предварительно сообщила через официальный телеграм-канал и социальные сети о возможности переноса матча. Дополнительно были запрошены подтверждающие документы от авиакомпании и аэропорта о невозможности вылета и отсутствии альтернативных рейсов. Все необходимые документы были представлены 18 мая 2025 года.

После подтверждения всех обстоятельств дирекция предложила клубам „Тобол“ и „Ордабасы“ согласовать новую дату проведения матча по взаимному согласию.

Однако со стороны ФК „Тобол“ были предприняты настойчивые попытки убедить соперника рассмотреть возможность прибытия в Костанай в обход установленного порядка, а также предложение о техническом поражении в случае неявки. Клуб также выразил заинтересованность в проведении матча 19 мая 2025 года, несмотря на существующие объективные обстоятельства.

Напоминаем: дирекция профессиональных лиг исходит из принципа равного отношения ко всем участникам чемпионата. Календарь соревнований формируется по единым правилам, и все клубы находятся в одинаковых условиях.

Подобные форс-мажорные ситуации уже происходили ранее, в том числе с самим ФК „Тобол“. В 2016 году клуб не смог вылететь на матч в Атырау из-за погодных условий, рейсы были отменены два дня подряд, и матч был перенесён.

Мы призываем все клубы к взаимному уважению, объективности и соблюдению духа честной спортивной борьбы. Все решения принимаются строго в рамках регламента, на основании официальных документов и в интересах стабильности национального первенства», — говорится в тексте заявления.

В свою очередь руководство ФК "Тобол" обратилось к своим болельщикам:

"ФК «Тобол» сообщает, что всего за 5 часов до начала матча получил письмо от дирекции по проведению соревнований профессиональных клубов с просьбой о переносе игры против ФК «Ордабасы» на неопределённый срок по причине форс-мажорных обстоятельств, что вызвало значительные сложности, поскольку в организации матча задействованы многочисленные государственные службы и другие структуры, которые заранее спланировали свою работу.

Мы готовы были рассмотреть возможность переноса игры на один день позже – на 19 мая. Это позволило бы ФК «Ордабасы» своевременно прибыть в Костанай и рассмотреть альтернативные варианты транспорта. Со своей стороны, ФК «Тобол» оказывал содействие и помощь в решении этой ситуации, чтобы облегчить логистику для соперников.

Кроме того, перенос матча в последний момент — это неуважение к нашим болельщикам. Билеты на встречу были практически распроданы, и многие из наших фанатов заранее спланировали своё время, чтобы прийти на стадион и поддержать команду.

Мы не считаем обстоятельства, связанные с поздним прибытием ФК «Ордабасы» в Костанай, форс-мажорными. Клуб-соперник имел возможность заранее предусмотреть логистику и избежать подобных ситуаций.

Уважаемые костанайцы! Кто уже приобрёл билеты, мы обязательно произведём полный возврат их стоимости. Благодарим наших болельщиков за понимание и поддержку в любой ситуации".