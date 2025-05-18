В двенадцати районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 19 по 23 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей недели компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с этим произойдет временное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП –374 (работы на ТП)
19 мая с 10:00 до 18:00
- Рынок «Дархан»,
- «Береке»,
- ТД «Алатау»,
- кафе «Айя»,
- «Караван»,
- ТОО «NIBS»,
- ТД «Сауда»,
- магазин «Дорба»,
- «Шанырак»,
- «Камила»,
- «Ткани»,
- ИП Лим,
- ИП Лукъянов,
- ИП Агайсина.
Частный сектор:
- ул. Шевченко, 78-112,
- ул. Пролетарская, 105-111,
- ул. Байтурсынова, 119-141, 128/1-128/8.
Светофор:
- ул. Алтынсарина – ул. Шевченко,
- Ул. Баймагамбетова – ул. Победы.
КТП –660 (работы на ТП)
19 мая с 14:00 до 17:00
- Народный банк,
- ИП Фоменко,
- ИП Демисенова.
Спальный сектор:
- ул. Ворошилова, 3/1,3/2.
ТП –19 (работы на ТП)
19 мая с 11:00 до 18:00
- ИП Гиязов,
- магазин «Анара»,
- ТОО «Весна М».
Спальный сектор:
- ул. Дощанова 145,145/6,145/7.
Дачи – КСК (работы на ВЛ)
19 мая с 10:00 до 15:00
- ИП Сусаренко,
- ГЭК -20 «Спартак»,
- детский сад «Академия радости».
Частный сектор:
- ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Костанайская.
КТП-85 (работы на ВЛ)
19 мая с 10:00 до 15:00
Частный сектор:
- ул. Краснопартизанская, 55-71,
- ул. Наримановская, 19-27, 27а, 21/1-21/12, 23/1-23/10,
- ул. Кирпичная, 18-20,
- ул. 8 Марта, 64-90.
ТП –264 (работы на ВЛ)
с 19 мая по 23 мая с 10:00 до 18:00
- магазин «Запчасти»,
- «Asem Motors»,
- «Голд Барс».
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9,
- ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,
- ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.
ТП –73 (работы на ТП)
20 мая с 10:00 до 18:00
- Гостиница «Турист»,
- областной архив,
- экономический суд,
- городской суд,
- ювелирный салон «Рубин»,
- зоомагазин,
- ИП Язиси.
Спальный сектор:
- ул. Дулатова, 89.
Светофор:
- ул. Дулатова – пр. Тауельсиздик.
ТП –048 (работы на ТП)
21 мая с 10:00 до 18:00
- Магазин «Игилик»,
- «Гумель».
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова, 340, 342,
- ул. Текстильщиков, 3а, 3/51,
- ул. Свободы, 98а,
- ул. Красносельская 128.
ТП – 361 (работы на ТП)
22 мая с 10:00 до 18:00
- Банк по ул. 1 Мая, 126,
- ДЮСШ № 2,
- спортивный клуб «Султан»,
- клиника «Уромед»,
- магазин «Абажур»,
- «Жанары»,
- «Зулкия»,
- ИП Кожур,
- ИП Лошкарев.
Спальный сектор:
- ул. Пушкина, 121, 131,151,
- пр. Тауелсиздик, 116.
Светофоры:
- ул. Чехова – пр. Аль-Фараби,
- Ул. Чехова – пр. Тауельсиздик.
РП – 21 (работы на ТП)
23 мая с 10:00 до 18:00
- Кожвендиспансер,
- школа № 22,
- кафе «Дионис»,
- «Алтын Гасыр»,
- магазин «Нурдаулет»,
- «Солнышко»,
- «№ 29»,
- библиотека,
- коррекционная школа.
Спальный сектор:
- ул. Текстильщиков, 8, 10а, 12б, 14, 16, 18,
- пр. Кобланды батыра, 44, 46, 48.
КТП – 85 (работы на ТП)
22 мая с 10:00 до 18:00
- Клиника «Медионика»,
- дачи «Садовод».
Частный сектор:
- ул. Краснопартизанская, 55-71,
- ул. Наримановская, 5-27, 27а, 21/1-21/12, 23/1-23/10,
- ул. Кирпичная, 1-81, 14/4-14/14, 16/2-16/10,
- ул. Дачная, 1-38, 8 Марта 71/1-71/7, 64-90.
ТП – 419 (работы на ТП)
23 мая с 10:00 до 18:00
- БСГ,
- СТО,
- ГАЗС,
- автомойка,
- магазин «Продукты»,
- сауна «Арука»,
- кофейня № 1,
- газцентр,
- тех.осмотр «Каусар»,
- автомойка «Рако»,
- кафе «Шахерезада».
Частный сектор:
- ул. Маяковского, 97/1, 97/2, 99, 97,
- пр. Хакимжановой, 1-54, 34/1, 34/2, 36/1.
Светофор:
- ул. Хакимжановой – ул. Маяковского.
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