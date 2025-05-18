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В двенадцати районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

18 мая 2025, 10:39 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 19 по 23 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей недели компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях.

 

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с этим произойдет временное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП –374 (работы на ТП)

19 мая с 10:00 до 18:00

  • Рынок «Дархан», 
  • «Береке», 
  • ТД «Алатау», 
  • кафе «Айя», 
  • «Караван», 
  • ТОО «NIBS», 
  • ТД «Сауда», 
  • магазин «Дорба», 
  • «Шанырак», 
  • «Камила», 
  • «Ткани», 
  • ИП Лим, 
  • ИП Лукъянов, 
  • ИП Агайсина.

Частный сектор:

  • ул. Шевченко, 78-112, 
  • ул. Пролетарская, 105-111, 
  • ул. Байтурсынова, 119-141, 128/1-128/8.

Светофор:

  • ул. Алтынсарина – ул. Шевченко,
  • Ул. Баймагамбетова – ул. Победы.

КТП –660 (работы на ТП)

19 мая с 14:00 до 17:00

  • Народный банк, 
  • ИП Фоменко, 
  • ИП Демисенова.

Спальный сектор:

  • ул. Ворошилова, 3/1,3/2.

ТП –19 (работы на ТП)

19 мая с 11:00 до 18:00

  • ИП Гиязов, 
  • магазин «Анара», 
  • ТОО «Весна М».

Спальный сектор:

  • ул. Дощанова 145,145/6,145/7.

Дачи – КСК (работы на ВЛ)

19 мая с 10:00 до 15:00

  • ИП Сусаренко, 
  • ГЭК -20 «Спартак», 
  • детский сад «Академия радости».

Частный сектор:

  • ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Костанайская.

КТП-85 (работы на ВЛ)

19 мая с 10:00 до 15:00

Частный сектор:

  • ул. Краснопартизанская, 55-71, 
  • ул. Наримановская, 19-27, 27а, 21/1-21/12, 23/1-23/10, 
  • ул. Кирпичная, 18-20, 
  • ул. 8 Марта, 64-90.

ТП –264 (работы на ВЛ)

с 19 мая по 23 мая с 10:00 до 18:00

  • магазин «Запчасти», 
  • «Asem Motors», 
  • «Голд Барс».

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, 
  • ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16, 
  • ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

ТП –73 (работы на ТП)

20 мая с 10:00 до 18:00

  • Гостиница «Турист», 
  • областной архив, 
  • экономический суд, 
  • городской суд, 
  • ювелирный салон «Рубин», 
  • зоомагазин, 
  • ИП Язиси.

Спальный сектор:

  • ул. Дулатова, 89.

Светофор:

  • ул. Дулатова – пр. Тауельсиздик.

ТП –048 (работы на ТП)

21 мая с 10:00 до 18:00

  • Магазин «Игилик», 
  • «Гумель».

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова, 340, 342, 
  • ул. Текстильщиков, 3а, 3/51, 
  • ул. Свободы, 98а, 
  • ул. Красносельская 128.

ТП – 361 (работы на ТП)

22 мая с 10:00 до 18:00

  • Банк по ул. 1 Мая, 126, 
  • ДЮСШ № 2, 
  • спортивный клуб «Султан», 
  • клиника «Уромед», 
  • магазин «Абажур», 
  • «Жанары»,
  • «Зулкия», 
  • ИП Кожур, 
  • ИП Лошкарев.

Спальный сектор:

  • ул. Пушкина, 121, 131,151, 
  • пр. Тауелсиздик, 116.

Светофоры:

  • ул. Чехова – пр. Аль-Фараби,
  • Ул. Чехова – пр. Тауельсиздик.

РП – 21 (работы на ТП)

23 мая с 10:00 до 18:00

  • Кожвендиспансер, 
  • школа № 22, 
  • кафе «Дионис», 
  • «Алтын Гасыр», 
  • магазин «Нурдаулет», 
  • «Солнышко», 
  • «№ 29», 
  • библиотека, 
  • коррекционная школа.

Спальный сектор:

  • ул. Текстильщиков, 8, 10а, 12б, 14, 16, 18, 
  • пр. Кобланды батыра, 44, 46, 48.

КТП – 85 (работы на ТП)

22 мая с 10:00 до 18:00

  • Клиника «Медионика», 
  • дачи «Садовод».

Частный сектор:

  • ул. Краснопартизанская, 55-71, 
  • ул. Наримановская, 5-27, 27а, 21/1-21/12, 23/1-23/10, 
  • ул. Кирпичная, 1-81, 14/4-14/14, 16/2-16/10, 
  • ул. Дачная, 1-38, 8 Марта 71/1-71/7, 64-90.

ТП – 419 (работы на ТП)

23 мая с 10:00 до 18:00

  • БСГ, 
  • СТО, 
  • ГАЗС, 
  • автомойка, 
  • магазин «Продукты», 
  • сауна «Арука», 
  • кофейня № 1, 
  • газцентр, 
  • тех.осмотр «Каусар»,
  • автомойка «Рако», 
  • кафе «Шахерезада».

Частный сектор:

  • ул. Маяковского, 97/1, 97/2, 99, 97, 
  • пр. Хакимжановой, 1-54, 34/1, 34/2, 36/1.

Светофор:

  • ул. Хакимжановой – ул. Маяковского.