Аким Костанайской области Кумар Аксакалов предлагает убирать улицы в селах силами школьников. По его мнению, в городах с уборкой справляются коммунальные службы. А вы согласны с предложением акима? Да. Но детям, как и коммунальным службам, надо достойно платить за труд.

Да. В селах нет таких денег, чтобы нанимать специальных рабочих.

Нет. Школьники должны учиться и наслаждаться детством, а не работать.

Нет. Дети не смогут выполнить работу качественно. Для этого и нужны взрослые.

