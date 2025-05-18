Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, несчастный случай произошел вчера, 17 мая, передаёт Tengrinews.

Фото instagram.com/pro_astanu/

"В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы", - сообщили в МИД Казахстана.

В ведомстве добавили, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам.

"Пострадавшим двум женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию. Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе МИД.