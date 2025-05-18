"Для кого сделано? Для красоты" - На неработающие туалеты для людей с ограниченными возможностями здоровья в Триатлон парке жалуются костанайцы
Диас СУЛЕЙМЕН
18 мая 2025, 12:57 | Государство
Это не первое сообщение о закрытых туалетных кабинках для людей на колясках.
- Гуляли с сыном в Триатлон парке, сын попросился в туалет, - пишет читательница "НГ". - Я знаю, что есть специальные туалеты для людей с инвалидностью. Ребёнок мой с инвалидностью 1 группы, самостоятельно не ходит. Знаю, что есть второй туалет, но этот был ближе, и к тому же во втором туалете, хоть он и был открыт, отсутствует пандус, а также ужасная антисанитария. Прошу принять меры, как нибудь решить эту проблему.
На видео кабинка туалета для людей на колясках закрыта.
- Для кого сделано? Для красоты, - возмущается жительница Костаная.
Фото - кадр из видео
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