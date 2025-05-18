Это не первое сообщение о закрытых туалетных кабинках для людей на колясках.

- Гуляли с сыном в Триатлон парке, сын попросился в туалет, - пишет читательница "НГ". - Я знаю, что есть специальные туалеты для людей с инвалидностью. Ребёнок мой с инвалидностью 1 группы, самостоятельно не ходит. Знаю, что есть второй туалет, но этот был ближе, и к тому же во втором туалете, хоть он и был открыт, отсутствует пандус, а также ужасная антисанитария. Прошу принять меры, как нибудь решить эту проблему.

На видео кабинка туалета для людей на колясках закрыта.

- Для кого сделано? Для красоты, - возмущается жительница Костаная.

Фото - кадр из видео