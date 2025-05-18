Двух сук породы тазы по кличке Бэлла и Стелла волонтеры забрали в Костанае у хозяина собак по заявлению о жестоком обращении. Сейчас тазы находятся на территории реабилитационного центра для собак ОО «Надежда Плюс kst».

Стелла (слева) и Бэлла

- После разговора с полицией хозяин написал отказную, - рассказала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс KST» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Обе собаки были худые, у одной уже выпала матка. Она умирала, была проведена экстренная операция. После этого животные прошли реабилитацию.

Она добавила, что сейчас обе тазы вакцинированы, стерилизованы и чипированы.

- Сейчас они очень крупные, едят хорошо. По характеру спокойные, но не ладят с другими собаками. Контактные с детьми, - пояснила Ольга. - Те, кто хочет забрать их в новый дом, должны знать, как обращаться с этой породой, уметь ухаживать за ними и, в частности, использовать их для охоты. Забирать их лучше только вместе.

Чтобы забрать этих тазы или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ