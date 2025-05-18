У учебного самолета, который пролетал над Челябинском, отсоединился пустой топливный бак, сообщает российское издание РБК. Жители города ранее рассказали, что увидели падающий с неба предмет. Пострадавших нет.

Иллюстративное фото IStock

У пролетающего над Челябинском учебного самолета отсоединился и упал пустой запасной топливный бак, сообщила РБК пресс-служба МЧС.

«По уточненной информации, у пролетающего самолета отсоединился пустой запасной топливный бак. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.

До этого «74.ру» опубликовал кадры, на которых видно, как в небе летят пять военных самолетов и что-то падает на землю. Источник издания сообщил, что ЧП над северо-западом Челябинска случилось из-за технической неисправности у самолета.

Очевидцы, которые были на городском пляже, рассказали, что над ними пролетели пять истребителей. «У одного внезапно пошел дым и буквально через секунду отвалился предмет, из которого и шел этот дым. По форме — цилиндр, длиной — метра полтора», — сказал источник «74.ру».