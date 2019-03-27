Килограмм марихуаны нашли в рюкзаке у мужчины в Костанае

37-летнего мужчину задержали 15 марта возле ТД "Емашан" в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Допинг». Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото criminaldefense.sullivangalleshaw.com

Задержание произвели сотрудники управления по противодействию наркопреступности. В рюкзаке у задержанного обнаружили высушенную марихуану. Вес найденных наркотиков составил 1 кг 165 гр.

- Ранее мужчина привлекался за правонарушения связанные с незаконным оборотом наркотиков, - сообщили в пресс-службе. - С учетом личности задержанного и инкриминируемого преступления в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в пресс-службе, с начала 2019 года управлением по противодействию наркопреступности зарегистрировано 121 правонарушение. Из незаконного оборота изъято более 3 кг наркотических средств.