Килограмм марихуаны нашли в рюкзаке у мужчины в Костанае
37-летнего мужчину задержали 15 марта возле ТД "Емашан" в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Допинг». Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Иллюстративное фото criminaldefense.sullivangalleshaw.com
Задержание произвели сотрудники управления по противодействию наркопреступности. В рюкзаке у задержанного обнаружили высушенную марихуану. Вес найденных наркотиков составил 1 кг 165 гр.
- Ранее мужчина привлекался за правонарушения связанные с незаконным оборотом наркотиков, - сообщили в пресс-службе. - С учетом личности задержанного и инкриминируемого преступления в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщили в пресс-службе, с начала 2019 года управлением по противодействию наркопреступности зарегистрировано 121 правонарушение. Из незаконного оборота изъято более 3 кг наркотических средств.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
нам то да.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Человек кому разрешено говорить правду. Нам то, не разрешено... :lol:
И такие водители просят акима области о помощи?
Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной, А что, в Костанае можно ездить, с неполадками в машине? Например с неработающим тормозом... :lol: Народное мнение: видя, что...
И такие водители просят акима области о помощи?
а в Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он... а может у него диарея и он торопится доехать до "пункта назначения" побыстрее... ОН участник движения ,...
И такие водители просят акима области о помощи?
ЭТО ПРОСТО УЖАААС. Вот это он нарушил. Сразу на вотсап, а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он видя, что пешеходов нету предворительно трогается, что бы не задерживать других.