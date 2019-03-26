Переименуют ли Павлодар и Петропавловск? В акиматах дали ответ
В акиматах Павлодара и Петропавловска прокомментировали предложение о переименовании городов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В акимате СКО сообщили, что переименовывать Петропавловск не планируют.
"Сейчас в СМИ и соцсетях активно обсуждается предложение отдельных лиц по переименованию областного центра Северо-Казахстанской области, а также других городов нашей страны. Официально сообщаем, что на сегодняшний день акимат СКО не рассматривает вопрос о переименовании города Петропавловска", - сообщили в пресс-службе акима Северо-Казахстанской области.
Предложение о переименовании Павлодара в Кенесары в акимате назвали "личным мнением человека".
"Это личное мнение человека, который предложил переименовать. На сегодня вопрос о переименовании Павлодара на повестке дня не стоит. В акимат области никаких инициатив не поступало", - пояснили в пресс-службе акима Павлодарской области.
Напомним, ранее на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан-2050" предложение о переименовании высказал заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" Казбек Иса. "Дав имя Елбасы столице Казахстана, мы должны продолжить и приурочить к этому событию другие переименования. Необходимо дать Петропавловску имя Абылай хана, который в свое время установил свою орду и собрал все три жуза воедино. Необходимо дать Павлодару имя последнего хана казахов Кенесары, который боролся за независимость своего народа. Необходимо дать Семею, который раньше называли Алаш, имя председателя правительства Алашорды Алихана Бокейханова", - говорил Казбек Иса.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану 20 марта. 23 марта вышло постановление об официальном переименовании Астаны в Нур-Султан.
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