Форум
Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
yudjin: Ну то есть, каков бы руководитель не был, всегда будет плохо? Стереотип странный. Идеальных людей нет...
20.03.19 14:55
Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: это принятое решение и поздравил с этим астанчан Если принятое, то нурсулточан. А у меня мысль отвлеченная. Был православный поп астанайский. Теперь будет нурсултанайский или...
20.03.19 14:53
yudjin
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60: через год президенту 63 года будет. ему в мае будет 66... Конечно, в данный момент кандидатура идеальная: и на слуху, и в каких-то сомнительных предложениях не замечен. Да и дальнейшая...
20.03.19 14:47
Народное мнение
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
А председатель партии то кто...И зампреда точно в курсе че по чем.
20.03.19 14:43
alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Народное мнение: Ну все, решение принято, нуркз пишет. да нет пока. это особо ретивые спешат отметится. // Решение о переименовании Астаны в Нурсултан принято Заместитель председателя партии...
20.03.19 14:30
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

20 марта 2019, 12:50 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Первого Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

 

Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана. Фото Турар Казангапов©

- Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан, - сказал Токаев после вступления в должность президента. - Считаю необходимым назвать все центральные улицы городов именем Нурсултана Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана сегодня в 12 часов. Он вступил в должность президента Казахстана до окончания выборного срока. Церемония присяги проходила на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса

Председатель ЦИК Берик Имашев вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента страны, нагрудный знак и штандарт.

Церемония проходила в присутствии депутатов Парламента, членов Конституционного Совета, судей Верховного суда, членов правительства, послов иностранных государств, а также Первого Президента Казахстана.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.03.19 14:48 Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
20.03.19 14:10 Срок выплаты единовременной помощи воинам-афганцам назвали в акимате Костаная
20.03.19 13:01 Сменился руководитель управления образования Костанайской области
20.03.19 10:34 Взрывы на водоемах для предотвращения подтоплений проводят в Костанайской области
20.03.19 10:12 Главу Комитета по водным ресурсам подозревают в вымогательстве взятки в 60 млн тенге
20.03.19 09:44 Почему Назарбаев выбрал своим преемником Касыма-Жомарта Токаева и что это значит для Казахстана
20.03.19 09:15 День моряка-подводника отметили в Костанае
20.03.19 08:45 Петр Своик: Отставку Нурсултана Назарбаева ускорили какие-то форс-мажорные обстоятельства
19.03.19 21:24 Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
19.03.19 20:18 Нурсултан Назарбаев прекратил полномочия Президента Казахстана. Полный текст обращения к народу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Страница 1 из 212»

§ arman_kst
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неправильно переименовывать города.
Ладно улицу.
Интересно какую улицу у нас переименуют? Абая, Баймагамбетова, Алтынсарина?) Другие центральные маленькие
Профайл

§ alex_60
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3061
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надеюсь все -таки на здравый ум.
Елбасы.
Астана-это памятник ему.уже.
город Нурсултан- уже перебор.
а все главные улицы- тоже попахивает. проходили.
Профайл

§ yudjin
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5795
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Интересно какую улицу у нас переименуют? Абая, Баймагамбетова, Алтынсарина?)

конечно Гагарина! ...первого космонавта поменяют на первого президента... там же школа имени первого, там же суд, филармония, бассейны, новостройки...не зря же за неё в прошлом году взялись окультуривать.

Но конечно, раскрученную Астану переименовывать чересчур... не красиво начинать президентство с такого...причем еще при жизни... в отличии от имени "ЛЕНИНА" в городах и весях советского союза.
Профайл

* drakon
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15921
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.03.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Неправильно переименовывать города.

Цитата:
alex_60:
город Нурсултан- уже перебор.

Я считаю - нужно переименовать... :-o :oops:
Профайл

* Гога
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.03.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурдом ,палата №6.
Профайл

§ alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3061
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я считаю - нужно переименовать...



Цитата:
Гога:
Дурдом ,палата №6.
Профайл

* Гога
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.03.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не с того начинает новый президент .
Профайл

§ Trueman4400
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 20.03.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, а че нет то! Первый тост на Наурызе будет за что выпить!
Профайл

* drakon
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15921
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.03.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Первый тост на Наурызе будет за что выпить!

Только, за Второго Президента... :-o
Профайл

§ Vradon
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 20.03.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Н.Назарбаев: "Берегите дружбу и единство нашего народа, наше взаимное доверие и уважение к культуре и традициям каждого гражданина страны".
Профайл

§ Vradon
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 20.03.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Н.Назарбаев: "В этот исторический период для Казахстана наш народ должен продемонстрировать единство"
Профайл

§ Козлов я
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.03.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что там в законодательстве о присвоении имен еще живых людей?
Профайл

§ лимон
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.03.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, командировка в Нурсултан? где живешь? в Нурсултане!
аэропорт переименовали или нет?
Профайл

§ alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3061
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ради кресел хоть за переименование страны в ..
проголосуют.
лишь бы сидеть подольше в них.
Профайл

§ Артем Марусич
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 102
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 20.03.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
хм, командировка в Нурсултан? где живешь? в Нурсултане! аэропорт переименовали или нет?

Или название статей о ЖКХ, "Свалки Нурсултана"... Весной и осенью темы "Нурсултан утопает в грязюке" - блеск!
Профайл

Страница 1 из 212»
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 283
Пользователей: 7
Всего: 290

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх