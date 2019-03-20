Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Первого Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана. Фото Турар Казангапов©

- Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан, - сказал Токаев после вступления в должность президента. - Считаю необходимым назвать все центральные улицы городов именем Нурсултана Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана сегодня в 12 часов. Он вступил в должность президента Казахстана до окончания выборного срока. Церемония присяги проходила на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса

Председатель ЦИК Берик Имашев вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента страны, нагрудный знак и штандарт.

Церемония проходила в присутствии депутатов Парламента, членов Конституционного Совета, судей Верховного суда, членов правительства, послов иностранных государств, а также Первого Президента Казахстана.