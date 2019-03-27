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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
нам то да.
27.03.19 19:14
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Человек кому разрешено говорить правду. Нам то, не разрешено... :lol:
27.03.19 18:45
drakon
И такие водители просят акима области о помощи?
Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной, А что, в Костанае можно ездить, с неполадками в машине? Например с неработающим тормозом... :lol: Народное мнение: видя, что...
27.03.19 18:38
Алиса
И такие водители просят акима области о помощи?
а в Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он... а может у него диарея и он торопится доехать до "пункта назначения" побыстрее... ОН участник движения ,...
27.03.19 18:37
Народное мнение
И такие водители просят акима области о помощи?
ЭТО ПРОСТО УЖАААС. Вот это он нарушил. Сразу на вотсап, а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он видя, что пешеходов нету предворительно трогается, что бы не задерживать других.
27.03.19 18:23
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Евгений ШИБАРШИН: Ограничились «одобрямством»

«Мы хотим, чтобы власти, принимая исторические решения, нас спрашивали»
27 марта 2019, 14:46 |  Мнения

Очередное переименование столицы Казахстана вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Судя по откликам в СМИ, решение присвоить главному городу республики имя первого президента страны поддержало немало граждан и общественных организаций. Но отрицательных комментариев в соцсетях тоже много.

Искать, на чьей стороне истина, смысла нет. Пройдет время, страсти утихнут и слово «Астана» уйдет в историю. Как и прежние названия этого города. Видать, такая у него судьба – быть полигоном для крупномасштабных замыслов политиков, желающих остаться в истории.

Тем не менее, острая критическая реакция на переименование Астаны в Нур-Султан требует осмысления. Потому как в 1997 году высота негативной волны по поводу перевода столицы из Алматы в Акмолу с последующим ее переименованием в Астану была ниже теперешней.

Что-то с тех пор изменилось в казахстанском обществе.

Тогда был разгар экономического кризиса, так что поводов возмущаться «неразумными» тратами бюджетных денег на новую столицу было достаточно. Но доходная часть теперешнего республиканского бюджета Казахстана больше в 30 раз (в долларовом выражении – в 6,6 раза). Поэтому дополнительные денежные затраты навряд ли кого-то из граждан напрягают.

Голоса противников присвоения столице имени человека, усилиями которого этот провинциальный город обрел современный европейский облик, тоже не так многочисленны. К тому же Нурсултан Назарбаев за годы своего длительного правления действительно смог реально сформировать государство, которое узнаваемо на мировом уровне.

Проблема, очевидно, в процедуре переименования. Мы стали другими и хотим, чтобы власти, принимая исторические решения, нас спрашивали. Скоропалительность спровоцировала извержение всего запаса раздражения людей, которое накопилось в последнее время в адрес властей. Особенно после того, как в некоторых регионах, включая Костанайскую область, местное чиновничество вкупе с депутатами, желая подсластить столичному начальству, указание «дать имя Назарбаеву центральной улице областного центра» приняли в буквальном смысле. Совершенно не думая о реакции местного сообщества.

Впрочем, кто бы слушал мнение граждан, если бы этот процесс пустили по прописанной в законодательстве колее? Установившаяся практика прежних переименований показала: общественные слушания так организованы, что любая инициатива по смене названия улиц, населенных пунктов и городов, изначально поддержанная властью, проходит без проблем. Но попробуйте пробить аналогичную идею, рожденную в народных массах.

Возможно, новый глава государства, предлагая увековечить имя первого президента Казахстана, пытался не только проявить дань уважения к его заслугам. Нужна была еще и публичная демонстрация преемственности политики Назарбаева перед зарубежными партнерами. Надежду на преемственность Казахстана в своих заявлениях выразили президент России Владимир Путин и заместитель официального представителя Госдепартамента США Роберт Палладино.

Народу Казахстана отведена только роль банального «одобрямства». С этой процедурой у наших властей все в порядке. Ее оттачивали не одно десятилетие.
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Ограничились «одобрямством»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3207
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со всем согласен с автором. но ведь смотреть то на это бесконечно не будем. Чего они хотят?
Всякие досымы , но он же доиграется.
Как и местные тут.
С своим национализмом.
Мы же еще не все уехали.
И РОДИНА наша тут.

[Исправлено: alex_60, 27.03.2019 - 15:56]
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