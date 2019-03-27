Евгений ШИБАРШИН: Ограничились «одобрямством»

Очередное переименование столицы Казахстана вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Судя по откликам в СМИ, решение присвоить главному городу республики имя первого президента страны поддержало немало граждан и общественных организаций. Но отрицательных комментариев в соцсетях тоже много.

Искать, на чьей стороне истина, смысла нет. Пройдет время, страсти утихнут и слово «Астана» уйдет в историю. Как и прежние названия этого города. Видать, такая у него судьба – быть полигоном для крупномасштабных замыслов политиков, желающих остаться в истории.

Тем не менее, острая критическая реакция на переименование Астаны в Нур-Султан требует осмысления. Потому как в 1997 году высота негативной волны по поводу перевода столицы из Алматы в Акмолу с последующим ее переименованием в Астану была ниже теперешней.

Что-то с тех пор изменилось в казахстанском обществе.

Тогда был разгар экономического кризиса, так что поводов возмущаться «неразумными» тратами бюджетных денег на новую столицу было достаточно. Но доходная часть теперешнего республиканского бюджета Казахстана больше в 30 раз (в долларовом выражении – в 6,6 раза). Поэтому дополнительные денежные затраты навряд ли кого-то из граждан напрягают.

Голоса противников присвоения столице имени человека, усилиями которого этот провинциальный город обрел современный европейский облик, тоже не так многочисленны. К тому же Нурсултан Назарбаев за годы своего длительного правления действительно смог реально сформировать государство, которое узнаваемо на мировом уровне.

Проблема, очевидно, в процедуре переименования. Мы стали другими и хотим, чтобы власти, принимая исторические решения, нас спрашивали. Скоропалительность спровоцировала извержение всего запаса раздражения людей, которое накопилось в последнее время в адрес властей. Особенно после того, как в некоторых регионах, включая Костанайскую область, местное чиновничество вкупе с депутатами, желая подсластить столичному начальству, указание «дать имя Назарбаеву центральной улице областного центра» приняли в буквальном смысле. Совершенно не думая о реакции местного сообщества.

Впрочем, кто бы слушал мнение граждан, если бы этот процесс пустили по прописанной в законодательстве колее? Установившаяся практика прежних переименований показала: общественные слушания так организованы, что любая инициатива по смене названия улиц, населенных пунктов и городов, изначально поддержанная властью, проходит без проблем. Но попробуйте пробить аналогичную идею, рожденную в народных массах.

Возможно, новый глава государства, предлагая увековечить имя первого президента Казахстана, пытался не только проявить дань уважения к его заслугам. Нужна была еще и публичная демонстрация преемственности политики Назарбаева перед зарубежными партнерами. Надежду на преемственность Казахстана в своих заявлениях выразили президент России Владимир Путин и заместитель официального представителя Госдепартамента США Роберт Палладино.

Народу Казахстана отведена только роль банального «одобрямства». С этой процедурой у наших властей все в порядке. Ее оттачивали не одно десятилетие.