Вынесен приговор по делу об убийстве сапожника в Рудном
Артём МАРУСИЧ
20-летний Владимир Худяков обвинялся в убийстве из корыстных побуждений, а его знакомый 31-летний Равиль Мазитов - в недонесении и краже с места преступления.
По версии следствия, 1 декабря 2018 года Худяков и Мазитов распивали спиртное в сапожной мастерской 52-летнего сапожника Виктора Пфунта. В какой то момент Худяков начал требовать от Пфунта переписать мастерскую на него, сопровождая свои требования избиением сапожника.
Пфунт написал две расписки, но все-таки получил от Худякова удар ножом в живот, от которого скончался на месте. Мазитов же, согласно обвинению, украл с места преступления два мобильных телефона и не сообщил о случившемся.
Сапожника нашли в тот же день пожарные, выехавшие по вызову на тушение мастерской. Тело владельца было внутри с распиской на груди: «Я, Пфунт 1966 года рождения, обязуюсь свою мастерскую отдать в рассрочку Худякову».
Так как на момент совершения преступления Мазитов имел неотбытое наказание, в виде одного года ограничения свободы, которое рудненский городской суд заменил на реальное лишение свободы, окончательно ему назначили 5 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.
Худякова признали виновным в убийстве и назначили ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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