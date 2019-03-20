Кражу ювелирных изделий на сумму более 5 млн тенге раскрыли за сутки в Костанае
Кража в особо крупном размере произошла в первой половине дня 15 марта. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
Воры разбили окна веранды и проникли в частный дом. Из дома они похитили ювелирные изделия из золота и серебра на сумму более 5 млн тенге.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Северного отдела полиции установили троих подозреваемых. Все они - жители Костаная, - сообщили в пресс-службе. - Похищенное изъято.
Досудебное расследование по ст. 188 ч. 4 УК РК продолжается. Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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