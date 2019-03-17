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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись

"Правительство и Парламент не обсуждают вопросов, а лишь изыскивают способы привести в исполнение то, что было уже решено президентом"
17 марта 2019, 10:28 |  Мнения

У Стендаля в романе "Записки туриста" есть такие слова: "Обладая хотя бы каплей здравого смысла, можно понять,что человек способен поставить свою подпись на бумагах не более сорока раз в день, при сорок первой утомленный мозг этого человека не находит уже возражений на все прекрасные слова подчиненного, и он подписывает с полным чистосердечием все благоглупости, которые тот ему подсовывает".

Я не знаю, сколько бумаг в день подписывает президент, но признаки "сорок первой подписи" встречаются довольно часто. Наши планы, программы, указания и распоряжения президента напоминают мечтания без понимания реальности, гигантские прожекты без инструментов и ресурсов. Президент, правительство, да и все чиновники грезят грандиозными планами. Но они не учитывают, что на их реализацию нужны такие-же грандиозные деньги.

У нас сложилась такая система, когда правительство и Парламент не обсуждают вопросов, а лишь изыскивают способы привести в исполнение то, что было уже решено президентом.

Наглядно это видно на программе "7-20-25". Сразу после ее объявления дочь президента Дарига Назарбаева предложила создать отдельную жилищную программу для врачей и учителей, так как их зарплаты не позволяют участвовать в "7-20-25". Для стимулирования участия населения в президентской ипотечной программе местные исполнительные органы обязали выделить средства на покрытие 50% первоначального взноса. Но нет у народа денег - и программа стала пробуксовывать. По большому счету, эта программа дает возможность банкам и застройщикам заработать за счет государства и нуждающихся в жилье. Ведь 7% ипотеки дают не банки. Они сдерут все 16%, но 7% заплатит ипотечник, а 9% государство - за счет наших налогов.

Почему так получилось? Да потому что окружение президента убедило его, что народ живет припеваючи, и подсунуло на подпись "сорок первый" документ. Косвенно президент подтвердил это своим заявлением о том, что семья, где работают два человека, имеет средний доход 500 000 тенге в месяц.

Что касается программы по жилью, это еще куда ни шло. Но меня возмущает, что под такую же схему планируют запустить и приобретение автомобилей. Почему люди, даже те, кто не имеют автомобилей сами, должны помогать приобретать их другим, притом опять же способствуя обогащению банков и владельцев автосборочных цехов?

И таких инициатив, вызывающих неоднозначную реакцию у населения, много. Это и трехязычие, и переход на латиницу, и налоговые амнистии бизнесу, и поддержка банков... И все они требуют миллиардных затрат.

Возьмем хотя бы трехязычие. Затратили огромные деньги на переподготовку преподавателей и вдруг президент заявляет, что молодежи надо учить китайский язык. Вот и пойми теперь - у нас четырехязычие, или китайский надо учить вместо русского или английского?

Говорят, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Про нас можно сказать, что каждое правительство имеет свой народ так, как он этого заслуживает. Нам внушают, что мы живем очень хорошо. Опять обратимся к Стендалю, который сказал: "Ничто не может быть забавнее как поддерживать какую-нибудь явно нелепую ложь". Но не надо забывать, что народ долго молчит, но если скажет, так скажет.
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Комментарии к новости
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.03.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. По большому счету, эта программа дает возможность банкам и застройщикам заработать за счет государства и нуждающихся в жилье. Ведь 7% ипотеки дают не банки. Они сдерут все 16%, но 7% заплатит ипотечник, а 9% государство - за счет наших налогов. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34096

Ну вам не угодишь,я в своё время брал ипотеку по 14%,и был безумно счастлив когда заехал в свою однушку.
А сейчас государство компенсирует за свой счёт половину процентов с вашей ипотеки и опять всё плохо .
Вам бесплатно дай эту квартиру и то ныть будете,что кафель не того цвета в ванной.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 585
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.03.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Ведь 7% ипотеки дают не банки. Они сдерут все 16%, но 7% заплатит ипотечник, а 9% государство - за счет наших налогов."

То есть за счёт нищего населения банки уже не могут обогащаться, ипотека могла бы сойти на мизер, поэтому банки будут продолжать обогащаться за счёт государства?
Ну, если покопаться и узнать, кому принадлежат банки, то можно понять, почему государство приняло именно эти меры, а не ограничило законодательно аппетиты банков
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* maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1642
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.03.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы не дурная инфляция - банки были бы более чем счастливы давать ипотеку под 7%. А коль виновато в инфляции государство - вот оно и должно компенсировать банкам эту самую инфляцию, если не хочет 16%. В странах с минимальной инфляцией банки дают ипотеку под 5%, и даже ниже, и им хватает. Автора возмущает, что банкам эту инфляцию компенсируют, а то, что народ теряет ежедневно на инфляции - не возмущает. Человек получил ЗП, пока дошел до магазина - какую-то часть денег съела инфляция, и так каждый день, у каждого гражданина кто-то ворует копеечку, а за годы там страшно представить сколько набегает. И назвали это инфляция, и не найти, у кого она осела. Но мы то понимаем, что если где-то копеечка исчезает - то где-то в другом месте она появляется. Но концов не найти. Хитрая схема, не правда ли?
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§ Анатолий Сальник
Re: Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 17.03.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,это другой уровень постов.больше фактологии, меньше произвольных суждений. Уровень тем актуальней, значимей и потому убедительней.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.03.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ведь 7% ипотеки дают не банки. Они сдерут все 16%,

Банк не благотворительная организация и он просто обязан драть три шкуры иначе вылетит в трубу.
Сейчас же умные все стали,когда денежки нужны на квартиру,приходят на задних лапках,только дайте,а как только кредит взяли банкиры тут же становятся сволочами.
И ведь заметьте все знают свои права,заболел отсрочка,потерял работу отсрочка,если даже должник совсем не платит то и на улицу его не выселишь просто так.
Госпожа Таноми как бы Вы работали в таких условиях?Уж наверно бы не раздавали свои кровные первому встречному.

[Исправлено: Добринцофф, 17.03.2019 - 19:48]
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