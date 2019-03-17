Николай ВОРОНИН: Сорок первая подпись

"Правительство и Парламент не обсуждают вопросов, а лишь изыскивают способы привести в исполнение то, что было уже решено президентом"

У Стендаля в романе "Записки туриста" есть такие слова: "Обладая хотя бы каплей здравого смысла, можно понять,что человек способен поставить свою подпись на бумагах не более сорока раз в день, при сорок первой утомленный мозг этого человека не находит уже возражений на все прекрасные слова подчиненного, и он подписывает с полным чистосердечием все благоглупости, которые тот ему подсовывает".

Я не знаю, сколько бумаг в день подписывает президент, но признаки "сорок первой подписи" встречаются довольно часто. Наши планы, программы, указания и распоряжения президента напоминают мечтания без понимания реальности, гигантские прожекты без инструментов и ресурсов. Президент, правительство, да и все чиновники грезят грандиозными планами. Но они не учитывают, что на их реализацию нужны такие-же грандиозные деньги.

У нас сложилась такая система, когда правительство и Парламент не обсуждают вопросов, а лишь изыскивают способы привести в исполнение то, что было уже решено президентом.

Наглядно это видно на программе "7-20-25". Сразу после ее объявления дочь президента Дарига Назарбаева предложила создать отдельную жилищную программу для врачей и учителей, так как их зарплаты не позволяют участвовать в "7-20-25". Для стимулирования участия населения в президентской ипотечной программе местные исполнительные органы обязали выделить средства на покрытие 50% первоначального взноса. Но нет у народа денег - и программа стала пробуксовывать. По большому счету, эта программа дает возможность банкам и застройщикам заработать за счет государства и нуждающихся в жилье. Ведь 7% ипотеки дают не банки. Они сдерут все 16%, но 7% заплатит ипотечник, а 9% государство - за счет наших налогов.

Почему так получилось? Да потому что окружение президента убедило его, что народ живет припеваючи, и подсунуло на подпись "сорок первый" документ. Косвенно президент подтвердил это своим заявлением о том, что семья, где работают два человека, имеет средний доход 500 000 тенге в месяц.

Что касается программы по жилью, это еще куда ни шло. Но меня возмущает, что под такую же схему планируют запустить и приобретение автомобилей. Почему люди, даже те, кто не имеют автомобилей сами, должны помогать приобретать их другим, притом опять же способствуя обогащению банков и владельцев автосборочных цехов?

И таких инициатив, вызывающих неоднозначную реакцию у населения, много. Это и трехязычие, и переход на латиницу, и налоговые амнистии бизнесу, и поддержка банков... И все они требуют миллиардных затрат.

Возьмем хотя бы трехязычие. Затратили огромные деньги на переподготовку преподавателей и вдруг президент заявляет, что молодежи надо учить китайский язык. Вот и пойми теперь - у нас четырехязычие, или китайский надо учить вместо русского или английского?

Говорят, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Про нас можно сказать, что каждое правительство имеет свой народ так, как он этого заслуживает. Нам внушают, что мы живем очень хорошо. Опять обратимся к Стендалю, который сказал: "Ничто не может быть забавнее как поддерживать какую-нибудь явно нелепую ложь". Но не надо забывать, что народ долго молчит, но если скажет, так скажет.