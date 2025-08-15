Все три варианта, как ни странно, верны, просто для разных районов города. Об этом сообщили в ГПК КТЭК 15 августа. Ищите свой район в материале "НГ".

Подача горячего водоснабжения в Костанае после проведения гидравлических испытаний, которые совпали с прекращением подачи газа со стороны AO «QAZAQGAZ AIMAK», началась с 13 августа.

Жителям этих домов придется ждать горячую воду до 23 августа / Фото ГПК КТЭК

- Первыми ГВС получили новые микрорайоны, запитанные от блочно-модульных котельных: Кунай, Аэропорт, Береке, северо-Западный, Юбилейный. Всего 167 домов, - пишет КТЭК в своем инстаграме. - Другая часть микрорайонов в летний период запитана от ТЭЦ в центральной части Костаная - 1031 МЖД. Горячее водоснабжение в данных домах появится 18 августа. За исключением 78 домов, где работы по устранению порыва продлятся ориентировочно до 23 августа.