В воскресенье, 17 августа, в областном центре уже в третий раз пройдет Костанайский международный полумарафон - «Kostanay Half Marathon 2025», организованный Общественным объединением «Экстремальная атлетика», на счету которого десятки проведенных массовых международных забегов и велогонок в различных форматах во многих городах Казахстана.



Накануне, в первый день выдачи участникам «Kostanay Half Marathon» стартовых номеров с чипом, прошел брифинг с участием организаторов, партнеров, судей - всеми, кто задействован в проведении этого спортивного события, которое пройдет в рамках празднования Дня города.

Брифинг, на котором были озвучены основные рабочие моменты предстоящего мероприятия, состоялся впервые по инициативе представителей известной в нашем городе сети кафе и ресторанов. И прошел он в городском кафе «Публика» по предложению креативного директора заведения Жанны Даировой, кстати также участницей «Kostanay Half Marathon», которая вместе с еще 25-ю представителями этой сети, где очень любят спорт и здоровый образ жизни, выйдет на старт 10-километровой дистанции.

Открыл брифинг один из организаторов Костанайского полумарафона директор пробега Павел Тенцер, представляющий «Экстремальную атлетику» и являющийся, как и менеджер этого проекта Вадим Винокуров, уроженцем нашего города, отметивший, что полумарафон, как спортивное событие на его родине, растет, благодаря огромной поддержке и городского акимата и предприятий города:

- Прежде всего, хочется поделиться хорошей новостью - Костанайский полумарафон пройдет по трассе, сертифицированной в 2023 году Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS), объединяющей более 300 марафонов и пробегов из 95 стран. Наш полумарафон автоматически попадает в мировой беговой календарь и является серьезным и высокоорганизованным мероприятием, с официальным фиксированием показанных на нем результатов. А это означает, что участники «Kostanay Half Marathon», могут подать заявку на крупнейшие марафоны мира, где принимают результаты сертифицированных полумарафонов. И еще два года сертификация Костанайсакого полумарафона будет оставаться в качестве рабочего инструмента для привлечения внимания бегунов из разных стран. А трасса полумарафона проходит через самые красивые места Костаная по проспекту Аль-Фараби, улице Баймагабетова и проспекту Абая. Благодаря полумарафону развивается внутренний туризм, и уже сейчас можно сказать, что порядка 10 процентов участников приедет в Костанай из других стран. Основная часть - из России, но также есть участники из Молдовы, Беларуси, Германии, Южно-Африканской Республики.

Павел Тенцер вручает памятный кубок Костанайского полумарафона представителю главного спонсора Сергею Могилатову

Также Павел Тенцер подчеркнул, что генеральным спонсором Костанайского полумарафона является автомобильная компания «Аллюр» («Allur»), которую на дистанциях забега будут представлять свыше 160 поклонников бега. С этими словами он вручил представителю компании Сергею Могилатову памятный кубок. Такие же кубки были вручены и другим партнерам. В их числе АО «Баян-Сулу», продукция которого присутствует и в стартовых пакетах, и будет, наверняка, оценена призерами соревнований, и отдел физической культуры и спорта города Костаная.

Руководитель отдела спорта акимата города Костаная Амир Калимжанов с памятным кубком «Kostanay Half Marathon»

В свою очередь руководитель городского отдела спорта Амир Калимжанов рассказал о большой спортивной программе, приуроченной ко Дню города, и пригласил присутствующих в триатлон-парк на фестиваль уличных и экстремальных видов спорта «Kostanay Urban Fest» с центральным мероприятием - спортивным шоу по силовому экстриму семикратного рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Сергея Цырульникова. В рамках фестиваля состоятся показательные выступления и мастер-классы по паркуру, скейтбординг, BMX (трюки на велосипедах), кикскутер (трюки на самокатах), брейк-дансу, воркауту, пройдут соревнования по баскетболу 3х3 и по казак куреси.



Ну а гвоздем спортивной программы, безусловно, должен стать Костанайский полумарафон, о порядке проведения которого рассказал главный судья Токеш Ибраев, отметивший, что стартовый городок будет открыт в 7 часов, а уже через 15 минут состоится старт детской дистанции на 1 км. Еще через 15 минут стартуют также дети на дистанцию 2 км. Старт на дистанцию 10 км и скандинавской ходьбы на 10 км будет в 8:00, а перед этим пройдет общая разминка. Ну а старт на основную дистанцию - 21,1 км будет дан в 8:15. А с 10 часов начнется награждение победителей и призеров как в абсолютном зачете, так и в возрастных группах.

А после этого все участники брифинга продолжили участие в подготовке к предстоящему Костанайскому полумарафону, выдача стартовых пакетов и номеров участникам которого продолжалась в фойе Костанайского областного казахского театра драмы имени Ильяса Омарова.

Фото автора