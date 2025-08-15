Он вглядывается вдаль минимум 4 000 лет. Каменную фигурку в далёком уже 1976-м случайно нашли механизаторы совхоза «Мичуринский».

По рассказу, ставшему легендой, они предположили, что статуэтка из золота, и отломали правую ногу, после чего «Мыслитель» месяц подпирал дверь в подъезде дома. Наконец бригадир трактористов отнёс каменное изваяние в музей, за что получил грамоту Кустанайского обкома партии. Так начался путь «Мыслителя» из безвестности в вечность.

С 14 августа он, увеличенный в 15 раз, навсегда вгляделся на восток с берега Тобола.

В складках лба зажата человечья, в огромный лоб огромная мысль

Он стал чуть более курносым и немного горбатым, а в целом – почти тот самый. Автор изваяния – актюбинский скульптор Женис Жубанкосов, который сработал фигуру в Алматы.

«Мыслитель» сделан из куртинского гранита. Трёхметровое двусоставное изваяние весит 17 тонн, что в 15 раз выше оригинала и в 4 250 раз тяжелее. Приобрели работу за счёт привлечённых средств, то есть на украшение городской набережной скинулись местные предприниматели.

На открытии вечером 14 августа произнесли немало важных и тёплых слов.

- Сегодня мы стали свидетелями исторического события для нашего города, – сказал заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ. - Это живописное место для установки скульптуры выбрано не случайно: рядом главная транспортная артерия, отсюда к нам прибывают гости из других районов и регионов страны. Да и горожане любят это место.

Первооткрыватель тургайских геоглифов Дмитрий ДЕЙ не присутствовал на презентации монумента, потому что именно в тот момент был на пути в Житикаринский район в составе очень важной экспедиции (об этом ниже), но равнодушным не остался.

- Это радостное для меня событие давно должно было произойти, потому что «Тобольский мыслитель» является важной частью культурного наследия не только нашего региона, но и всей страны, - прокомментировал он "НГ". - Это самая древняя скульптура, найденная на территории Казахстана. Вероятно, «Мыслитель» - часть сакрального реквизита древних людей, потому что возле Костаная найдены не один, а два похожих друг на друга «Мыслителя», и ещё одна схожая фигурка обнаружилась недалеко от Атбасара, а ведь там в археологических слоях находятся культуры, которые связаны с нашим Тургайским прогибом.

По самой позе «смотрящего» заметно, что человек не просто сидит, а совершает некое действие. И то, что подобных фигурок, причём без специальной цели их найти, обнаружено несколько, говорит о каком-то особенном отношении к людям, которые исполняли те же функции, что и наш.

- Удивительная скульптура. Будем сюда заходить при случае, - ответили трое молодых свидетелей презентации.

Спрашиваю: о чём, на ваш взгляд, думал этот человек несколько тысяч лет назад, когда смотрел вдаль?

- О звёздах, - отвечает Сергей.

- Может быть, о любви, кто знает… - задумчиво предположила Алина.

- А мне кажется, он думал о боге, - высказывает предположение её подруга Эльмира.

Если ход нейронной активности «Мыслителя» – предмет спекуляций в научном смысле слова, то предположение о том, чем в тот момент мог заниматься протагонист каменной фигурки, вполне подлежит анализу и оформлению в виде гипотезы. Даже несмотря на то, что у её автора нет диплома археолога.

Но сначала история находки.

Как школота троллила шедевр

Итак, скульптура-оригинал выполнена техникой пикетажа и подшлифовки из серовато-коричневого песчаника. Её высота - 20,2 см, вест - 4 кг, сохранность - хорошая. Находка датируется предположительно концом III – началом II тысячелетия до н. э.

Фигурка была найдена на правом берегу Тобола (верхняя надпойменная терраса) неподалеку от Костаная в 1976 году. Механизаторы пригородного совхоза «Мичуринский» нашли её при вспашке земли рядом со срезанным бульдозером холмом в двух километрах юго-западнее центральной усадьбы совхоза.

Имеющиеся повреждения – мелкие сколы в нижней части и отбитое основание правой ноги – нанесены как раз нашедшими механизаторами, заподозрившими, как гласит городская легенда, что она золотая.

Иное предположение - это всего-навсего следствие «грубоватого» извлечения из земли неспециалистами. Скульптуру месяц таскали по посёлку, и некоторое время просто подпирали ею дверь в подъезде.

В этом подъезде, продолжаю я цитировать легендариум, жили родственники нынешней сотрудницы областного краеведческого музея, а тогда студентки Галины Алексеевны САТАЛКИНОЙ, которая поняла, что изваяние представляет ценность. Очень скоро «Мыслитель» оказался в музейном уголке школы №10, где тогда учился Андрей АНДРЮЩЕНКО, ныне также сотрудник музея.

- Он какое-то время стоял у нас в музейчике при клубе «Искатель», причём не именовался «Тобольским мыслителем», - вспоминает Андрей Валентинович. - Мы, юные натуралисты, прозвали его «Идиотиком» - за скошенный лоб. А от нас он уже переехал в областной музей. То есть, историческая ценность его была установлена далеко не сразу.

Партия сказала «Спасибо»

Как именно идио…, простите, «Мыслитель» оказался в областном музее, сейчас уже неизвестно. Зато зафиксировано, что к этому причастен бригадир тех самых трактористов-золотоискателей Виктор Михайлович Елисеев.

В акте приёмки-сдачи № 22 от 25 июня 1976 года в легенде о предметах написано: «Археологическая находка найдена в поле № 3 (остров) при планировке для посадки саженцев, на глубине 10–15 см, верхний слой снят на 1 м (примерно около 300 м от р. Тобол). КП инв. № 2408».

На место обнаружения скульптуры (непонятно, какое время прошло с момента самого обнаружения) выехали археологи Г. Б. Зданович и А. А. Плешаков. Учитывая топографию местности, отсутствие характерных для культурного слоя находок и найденный при дополнительном исследовании поблизости ладьевидный каменный тёрочник, они пришли к выводу о том, что здесь был могильник или жертвенный холм.

В соответствии с законодательством СССР, действовавшим на момент находки, все археологические памятники составляли неотъемлемую часть историко-культурного наследия страны. Так что плата за их передачу в музей не предполагалась. Но, учитывая несомненную историко-культурную ценность найденной скульптуры, Елисеев получил вознаграждение – грамоту Кустанайского обкома Компартии Казахстана и 75 советских рублей. Для конца 1970-х годов - очень неплохо. Как мужик распорядился деньгами, также неизвестно.

Докопаться до истины

Вернёмся к вопросу: с какой стати насельники этих мест из новокаменного века сработали аж целых три таких фигурки? И вновь предостережение: дальнейшая реконструкция – лишь осторожное предположение краеведа!

Дмитрий Дей связывает "Мыслителя" с маханджарцами: "Разные датировки? А кто гарантирует, что они не будут пересмотрены?" /Фото из личного архива



- На мой взгляд, занятие «Мыслителя» связано с геоглифами Тургая: древний мастер изобразил человека, который наблюдает за восходом солнца, - предполагает Дмитрий Дей. - Геоглифы же, когда они только начали возводиться, служили пригоризонтными солнечными обсерваториями. То есть, каждый холмик являлся делением шкалы, по которой измеряли азимут восхода. А он показывал время года, и не просто какой-то день или дни. Это был событийный календарь, и чем длиннее ряд холмиков, тем больше шкала. Он указывал на какое-то цикличное событие, которое повторяется в природе ежегодно в определённые дни. Мы считаем, что главным таким событием была сезонная миграция сайгаков – мы и сейчас наблюдаем это явление, которое жёстко привязано к определённым дням года. А сайгаки были высокопродуктивным биологическим ресурсом для всех племён эпохи неолита. Это было около 7-8 тысяч лет назад, Маханджарская культура.

«Мыслитель», по мысли (тавтология, но здесь уместно) Дея, фиксирует восход солнца над определённым холмиком геоглифа. То есть, отмечает приближение периода миграции, к которому нужно быть готовым – например, рыть и маскировать ямы, в которые должна угодить добыча. Степных антилоп просто так не догонишь – это полорогое парнокопытное может развивать до 100 км/ч в рывке или же сайгачить «в рабочем режиме» со скоростью примерно 70 км/ч, так что изловить их в каменном веке можно было лишь хитростью, засадой. Но для этого важно знать, когда именно они здесь массово пробегут.

- Дальним визиром служит сам геоглиф, а ближним должна была быть какая-то точка. Скорее всего, такая фигурка устанавливалась на деревянном столбе (которые, конечно же, не сохранились до наших дней), потому что иначе точку наблюдения не найти: мы не видим в центре геоглифа никаких ни камней, ни ям, которые бы фиксировали такую точку. У «Мыслителя» прижат к груди обод на палочке. Он изображает предмет, который в то время держал в руках живой человек, наблюдая за солнцем: натянутая на круглый обод очень тонкая выделанная кожа, через которую можно без вреда для зрения смотреть на солнце. Примерно как мы сейчас наблюдаем светило через закопчённое стекло.

- Нет в руках у «Тобольского мыслителя» ни бубна, ни зеркала, ни сковородки, ни вафельницы, ни теннисной ракетки! Ничегошеньки! – заявила в пику Дею сама заведующая отделом научно-исследовательского обеспечения региональной истории Костанайского областного историко-краеведческого музея Галина Саталкина ещё пять лет назад, ссылаясь на монографию О. П. Чиченковой.

Раз человек от науки пишет – нет, значит, нет. И нечего тут всяким краеведам, понимаешь, фантазировать. В авгуте 2025 года научный сотрудник, к сожалению, не пожелала комментировать установку копии фигуры.

Have a nice Дей!

- Мы вернулись из очень продуктивной экспедиции на южном краю сосредоточения геоглифов – это линия Кызылоба, там была разведка возле посёлка Акколь, это юг Тургая, - рассказал Дмитрий Дей. - Там мы сделали интересную находку: прямо на геоглифе, на одной из насыпей были обнаружены три фрагмента развала одного типичного сосуда Маханджарской культуры, а в 1 400 м обнаружилась стоянка эпохи неолита с той же культурной соотнесённостью. В Уштогае мы также нашли неолитическую стоянку маханджарцев возле геоглифа. Таким образом, именно сейчас найдено подтверждение, что геоглифы начали строить в эпоху неолита носители этой культуры.

Сейчас он с группой специалистов прибыл в Житикаринский район, недалеко от посёлка Тохтарово. Здесь ведётся добыча камня, и один из шурфов геологов задел подошву исторического кургана раннего железного века.

- Теперь мы вынуждены проводить, по сути, аварийно-спасательные работы: раскапывать, извлекать исторические артефакты, если таковые обнаружатся. Это сулит новые находки и новые открытия, - уверен Дей.

Новый символ Костаная?

Работа современного скульптора поражает размером и мощью, а её древний оригинал – необычным изяществом, например, в использовании передачи взгляда светотенью. Нарочитое несоблюдение пропорций делает фигуру органичной и естественной, а перетекающие друг в друга впадины и выпуклости наполняют её внутренним движением.

К истории оригинала добавим: в связи с особой историко-культурной значимостью «Тобольский мыслитель» занесён в Государственный реестр объектов национально-культурного достояния Республики Казахстан. Хранился в Костанайском областном историко-краеведческом музее, однако в настоящее время находится в Национальном музее РК в Астане.

- Я считаю, что «Мыслитель» должен стать символом Костаная на официальном уровне, на виду у всех, у всего мира! - заявил после презентации скульптуры доктор исторических наук, профессор РГУ Дмитрий ЛЁГКИЙ.

Четыре тысячи лет потребовалось, чтобы люди узнали об этом шедевре, и совсем немного времени – на то, чтобы подъездная подпорка сначала стала школьным «Идиотиком», а потом – «Мыслителем», достойным Национального музея. Сколько времени должно истечь для этого древнего наблюдателя, чтобы стать главным символом города и его туристским брендом? Думаю, лучше присесть рядом со статуей, так же посмотреть вдаль и крепко задуматься.