По прогнозам синоптиков, в субботу, 16 августа, утром и днём ожидаются дожди с грозами, на севере, востоке и юге - сильные, днём местами возможен град. На западе, севере и востоке ночью и утром туман.

В воскресенье и понедельник, 17-18 августа, грозовые дожди будут идти на севере и востоке области. В ночные и утренние часы на западе и севере ожидается туман.

В Костанае в субботу и воскресенье дождь, гроза, в понедельник - переменная облачность, без осадков.

- В субботу ночью по области будет 9-14 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 19-24 °С. В воскресенье в ночное время термометры покажут 10-15 °С, днём 18-23 °С, на юге 26 °С. В ночь на понедельник будет 10-15 °С, днём столбики термометров поднимутся до отметок 22-27 °С, на юге до 30 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 10-12 °С, днём 19-21 °С. В воскресенье: ночью 10-12 °С, днём 20-22 °С. В понедельник: ночью 11-13 °С, днём 23-25 °С.

В субботу ожидается северный ветер скоростью 7-12 м/с, на юге с порывами до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник будут северо-западный ветер 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке.

