"Я с ней жить хотел" - приговор мужчине, обвиняемому в убийстве сожительницы, вынес суд в Костанае

38-летний Азамат Кубекбаев и 26-летняя Алмагуль Алмасова из села Дангербай Аулиекольского района прожили вместе 6 лет. Жили всяко. В последнее время особенно часто конфликтовали. Им даже полиция предписывала не встречаться в течение месяца. Они встретились. За это женщина поплатилась жизнью.

Кубекбаев на суде вину признал полностью и раскаялся в содеянном

Когда они познакомились, у Алмасовой была дочь. Позже появились и двое совместных детей. Казалось бы, все признаки нормальной семьи налицо. Но глава семьи пил. Из-за этого жена с детьми периодически уезжала жить к отцу в село Октябрьское. По словам свидетелей, дело доходило и до рукоприкладства. Хотя, по словам Кубекбаева, руку на сожительницу он поднимал лишь единожды.

По версии следствия, 18 июля 2018 года Алмасова в очередной раз поругалась с Кубекбаевым и ушла с детьми жить к отцу, обратившись при этом с заявлением в МПС Аулиекольского района. 22 августа Кубекбаеву было вынесено защитное предписание, которое запрещало ему разыскивать жену, посещать ее и вступать в какие-либо контакты в течение месяца.

Несмотря на это, 12 сентября 2018 года, около 7 часов, Кубекбаев пришел в дом к Алмасовой, чтобы уговорить ее вернуться к нему. Как потом подсудимый заявил в суде, о предписании он не знал. Встреча привычно переросла в ссору, а также в сцену ревности.

- Утром к ней постучал, она дверь открыла, - рассказал в суде Азамат Кубекбаев. - Я говорю: кто-то у тебя завелся? По WhatsApp она мне фотографии отправляла, в обнимку с кем-то снята. До этого один раз звонил ей, парень взял трубку, начал материть меня, говорил, чтобы я больше не звонил. Об этом я начал спрашивать утром, пошел скандал...

По материалам дела, все происходило в кочегарке. Кубекбаев схватил жену за горло и потребовал немедленно сообщить, кто является ее нынешним ухажером и не начальник ли это ее брата. На такие подозрения его навели фотографии Алмасовой из социальных сетей. Затем вошедший в раж муж повалил женщину на пол, взял со стола кухонный нож и стал бить им в шею, лицо, спину и руку.

- Потом дверь скрипнула, - продолжил Кубекбаев. - Смотрю: голова мелькнула дочки. Я нож выкинул, зашел в комнату, сказал, что мы уже не ругаемся, помирились. И чтобы она уложила младших детей.

Когда Кубекбаев вернулся в кочегарку, Алмасова была еще жива и попыталась подняться, хватая Кубекбаева за джинсы. Тогда он взял стоящий возле печки металлический автомобильный насос и несколько раз ударил им жену. После этого плотно закрыл дверь в кочегарку и, взяв с собой нож, покинул дом.

Участковому и брату Алмагуль Алмасовой позвонила дочка. Она сообщила, что папа с мамой ругаются и попросила их прийти. Дядя пришел в дом через 10 минут. Женщина уже была мертва.

Тем временем Кубекбаев купил три бутылки водки, лезвие, чтобы вскрыть вены, а также бумагу и ручку, чтобы написать предсмертное письмо. Пока писал, напился так, что несколько раз засыпал. В предсмертной записке он винил в случившемся всех родственников за то, что они не поддерживали его связь с Алмасовой, тем самым его довели.

Несмотря на намерения покончить с собой при помощи лезвия, он не смог и отправился в аптеку, чтобы выбрать иные средства для суицида, но по дороге был задержан полицейскими.

На прениях прокурор просил признать подсудимого виновным в совершении преступления по статье 99 часть 1 УК РК (убийство) и назначить Кубекбаеву наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

Адвокат подсудимого заявил, что его подзащитный дал признательные показания, вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся, а также тот факт, что Кубекбаев имеет несовершеннолетних детей. В связи с чем просил назначить минимальный срок наказания - 8 лет лишения свободы.

- Я прошу прощения у всех, - сказал в последнем слове Азамат Кубекбаев. - Я раскаиваюсь, я не хотел убивать, я с ней жить хотел. Планы были детей растить. Но так получилось, всю жизнь с этим жить.

9 января в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор: признать Азамата Кубекбаева виновным по статье 99 часть 1 (убийство) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

Суд приговорил Кубекбаева к 9 годам лишения свободы

Опеку над несовершеннолетней дочерью Алмасовой возьмет ее семья, а отец Азамата Кубекбаева займется опекой двух младших детей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото Артема МАРУСИЧА