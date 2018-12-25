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maxsaf
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Vital: Щас мы подымем цены на вывоз мусара в 2-3 раза и все кто заинтересован, будут в шоколаде:))) Я боюсь, эффект от этого будет диаметрально противоположный, "шоколадно-подбалконный"...
25.12.18 11:58
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
Ну что там тебе в этом году брат подарил на рождество? в прошлом году , или позапрошлом, Gelandewagen помню дарил.
25.12.18 11:14
Vital
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
maxsaf: Вы просто иностранцы бизнес не умеете делать. Вам ещё учится и учится у нас. Щас мы подымем цены на вывоз мусара в 2-3 раза и все кто заинтересован, будут в шоколаде:)))
25.12.18 10:57
maxsaf
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
сайлау курманов: Если мусор приобретает хоть какую то ценность, можно мусорщикам сбросить цену , хотя трудом верится в такое Затраты на одну только сортировку существенно выше, чем стоимость...
25.12.18 10:10
сайлау курманов
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Если мусор приобретает хоть какую то ценность, можно мусорщикам сбросить цену , хотя трудом верится в такое
25.12.18 10:05
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Сильные морозы в Казахстане: Сагинтаев дал поручения акимам

25 декабря 2018, 11:02 |  Государство

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам следить за обеспечением тепла в праздничные дни, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:primeminister.kz

"В этом году отопительный сезон проходит без серьезных отопительных нарушений. Этот вопрос необходимо всем акимам регионов держать на постоянном усиленном контроле. В некоторых регионах, особенно на севере, стоят сильные морозы и впереди у нас праздничные дни, надо учитывать", - поручил Сагинтаев на заседании правительства.

Руководителям регионов поручено принять дополнительные меры по обеспечению объектов необходимым объемом топлива, запасных частей, необходимых материалов, привлечь дополнительные технические ресурсы и организовать круглосуточные дежурства, бригады реагирования в праздничные дни.

"Населению нужны не наши слова, а конкретные дела и тепло в доме. Прошу не забывать об ответственности. Аскар Мамин (первый заместитель премьер-министра), на вашем контроле", - указал Сагинтаев.

25 декабря в большинстве регионов ожидается сильный мороз. В северных, центральных и восточных областях ночная температура понизится до минус 32-37 градусов, местами мороз усилится до минус 40 градусов. На юго-востоке Казахстана местами ожидается похолодание до 25-30 градусов мороза. Из-за морозов было объявлено штормовое предупреждение в нескольких регионах, а также отменены занятия в школах.
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