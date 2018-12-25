Сильные морозы в Казахстане: Сагинтаев дал поручения акимам
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам следить за обеспечением тепла в праздничные дни, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:primeminister.kz
"В этом году отопительный сезон проходит без серьезных отопительных нарушений. Этот вопрос необходимо всем акимам регионов держать на постоянном усиленном контроле. В некоторых регионах, особенно на севере, стоят сильные морозы и впереди у нас праздничные дни, надо учитывать", - поручил Сагинтаев на заседании правительства.
Руководителям регионов поручено принять дополнительные меры по обеспечению объектов необходимым объемом топлива, запасных частей, необходимых материалов, привлечь дополнительные технические ресурсы и организовать круглосуточные дежурства, бригады реагирования в праздничные дни.
"Населению нужны не наши слова, а конкретные дела и тепло в доме. Прошу не забывать об ответственности. Аскар Мамин (первый заместитель премьер-министра), на вашем контроле", - указал Сагинтаев.
25 декабря в большинстве регионов ожидается сильный мороз. В северных, центральных и восточных областях ночная температура понизится до минус 32-37 градусов, местами мороз усилится до минус 40 градусов. На юго-востоке Казахстана местами ожидается похолодание до 25-30 градусов мороза. Из-за морозов было объявлено штормовое предупреждение в нескольких регионах, а также отменены занятия в школах.
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