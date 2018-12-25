Внимание: отменены занятия для учащихся 0-9 классов

Сегодня, 25 декабря , в связи с сильным морозом, -28 градусов, дома могут оставаться школьники, которые учатся в первую смену с 0 по 9 класс включительно. Об этом сообщили в отделе образования акимата Костаная.

Мороз сочетается с северо-восточным ветром 4-5 м/с.

Фото Ксении РЕБИК