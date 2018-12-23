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Гога
Николай ВОРОНИН: Сказать - не значит сделать
На натуральное хозяйство переходить с такими правителями .
23.12.18 10:32
Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Сам не гам и другому не дам . Вопрос : как он оказался в Астане ? Могли бы раздать по интернатам . Но все как всегда - через ж.. , ой - через тернии к звездам . И снова - как он оказался в Астане ?...
23.12.18 10:27
Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Включили бы себе вацап. И переписывались между собой. Кому, кроме вас нужна эта ваша п...я? Перекладываете расходы на тощий редакционный кошелек. Форум не узнать. Серый волк пишет как простой тык...
23.12.18 02:18
Серый волк
На пятьдесят четвертом году жизни...
arman_kst: Зарплаты маленькие там, слышал года назад от бывшей работницы данного предприятия Там какие-то кромешные одичавшие идиоты дороги ассестом отсыпали. А не в курсе там работницы? Были ли...
23.12.18 01:08
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Я не пишу сидя за столом обдумывая каждую букву и выдумывая умные предложения Источник:www.ng.kz Витал, извини, но это не причина. Вообще. Монгол Шуудан: Как много у нас тут все...
22.12.18 23:21
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Чаще потерпевшие сталкиваются с мошенниками на OLX и Колеса.kz - ДП об интернет-мошенничестве

23 декабря 2018, 09:50 |  Криминал

С начала 2018 года раскрыто 60 таких преступлений, из них по 42 уголовным делам приняты окончательные процессуальные решения, виновные привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба департамента полиции.

- Большая часть потерпевших столкнулись с мошенниками на сайтах OLX и Колеса.kz, - уточняют в ведомстве. - При этом, как только деньги поступали на счета «продавцов», последние переставали выходить на связь с потерпевшими.

Аналогичный случай произошел с 38-летней рудничанкой, которая 12 декабря перечислила 130 000 тенге на банковский счет мошенника. Женщина хотела приобрести двигатель на легковую автомашину. В итоге покупательница осталась без денег и без обещанного товара.

16 декабря жительница области хотела продать шубу, выставив объявления на OLX, где указала свой личный номер сотового телефона. На объявление откликнулся мошенник, который под предлогом покупки предложил перечислить аванс на банковский счет потерпевшей. Последняя передала данные, а также SMS-пароли от Интернет-банкинга. После чего с ее счета были сняты все денежные средства. Полицейскими начато досудебное расследование.

Старший оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП Костанайской области капитан Айдар МУСИН, предостерегает жителей области:

- Если вам предлагают приобрести автозапчасти, сотовые телефоны и другие товары по низкой цене на сайтах и в социальных сетях, путем перевода денег на банковские счета и электронные «кошельки» не поддавайтесь уловкам мошенников. Будьте внимательны!
Говоря об участивших фактах мошенничества в Интернете, А.Мусин сообщил и о других примерах, когда жители области перечисляли деньги на счета незнакомцев.

Нередки случаи, когда интернет-мошенники размещают объявления о якобы сдаче в аренду квартир.

25-летняя девушка наткнулась на объявление, размещенное на сайте OLX. Потерпевшая искала квартиру. Найдя подходящее жилье, она связалась с «продавцом», который попросил предоплату в размере 20 000 тенге на QIWI-кошелек. После перечисления денежных средств арендодатель, естественно, пропал.

Еще один новый способ, который используют интернет-аферисты – это размещение объявлений о предоставлении денежных займов клиентам с плохой «кредитной историей». За оказание услуг просят перечислить им денежные средства в размере от 20 000 до 40 000 тенге на QIWI-кошелек.

Айдар Мусин рекомендует не заключать сделки в интернете и по телефону. Если все же есть необходимость приобретения товаров в интернете, то стоит понимать риски, которые могут возникнуть при таких сделках.

Разумеется, ни в коем случае нельзя передавать номера личных банковских карт, а также SMS-пароли от Интернет-банкинга.
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