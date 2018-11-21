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Пропавшую женщину нашли полицейские в Костанае
19 ноября 2018, 10:39 | Происшествия
Елена Когутяк обнаружена вечером, 17 ноября, в гостях у своей знакомой в Костанае. Об этом сегодня, 19 ноября сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Елена, уроженка Атырауской области, ушла из дома 1 ноября в неизвестном направлении. О пропаже женщины родственники заявили в полицию спустя две недели, 15 ноября.
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