В Алматы прошла пресс-конференция, посвященная будущему рынка такси в Казахстане. Спикеры обсудили, как изменения в налоговом законодательстве повлияют на работу таксопарков, доходы водителей и стоимость поездок, передаёт Tengri Auto.





Фото:depositphotos.com

Проблемы таксопарков и угроза банкротства

Председатель"Ассоциации таксопарков и курьерских служб Республики Казахстан" Мейрамбек Абелкасов поделился своим прогнозом, отметив, что из-за предстоящих изменений около 200–300 таксопарков могут столкнуться с банкротством. По его словам, бизнес таксопарков очень сложный и рискованный. Основную прибыль владельцы начинают получать только после того, как полностью выплатят лизинговые платежи.

"Основной заработок на самом деле идёт после того, как ты закроешь все лизинги. Тебе там остаётся 30–40 машин, да, они, конечно, уже с большим пробегом, побывали не раз в ДТП. Это цель, к которой все стремятся, но не все до неё доходят, попадая под банкротство", — объяснил Абелкасов.

Рост цен и снижение качества услуг

Представитель ассоциации подчеркнул, что увеличение налоговой ставки на 40 процентов создаст сразу несколько проблем. Водители, по его мнению, потеряют смысл работать, поскольку их доходы существенно сократятся. Это приведет к уходу многих из них с рынка, что вызовет дефицит такси.

"Водители останутся без работы, таксопарки обанкротятся, цены на такси вырастут из-за отсутствия достаточного количества машин, и качество машин снова упадёт", — предупредил спикер.

Как изменения отразятся на водителях

Также председатель ассоциации более подробно рассказал, как изменения налогового режима повлияют на водителей. Он объяснил, что, если таксопарки будут исключены из упрощенной системы налогообложения, это приведет к резкому увеличению арендной платы для водителей.

"Если автопарки уберут с розничного налога, то арендная ставка вырастет до 22 000 тенге", — заявил он.

Абелкасов уточнил, что сейчас средняя арендная ставка за автомобиль составляет 17 000 тенге. Учитывая, что водители обычно работают по графику шесть дней в неделю, повышение арендной платы до 22 000 тенге значительно снизит их чистый доход.

По его словам, после всех расходов на руках у водителя будет оставаться всего 4–5 тысяч тенге, что сделает работу таксиста нерентабельной.

Взгляд изнутри: жизнь таксиста

О том, как устроена работа таксиста, рассказал Махамбет Айткужин, водитель такси. Он на собственном примере объяснил, сколько сил и времени уходит на ежедневный заработок.

"Мне нужно в день собрать 25 000 тенге, это на аренду автомобиля, на бензин, чтобы самому перекусить, — поделился он. — В условиях Алматы один заказ занимает минимум полчаса, то есть за час можно выполнить два заказа в лучшем случае. А чтобы собрать 35–40 тысяч тенге, нужно выполнить 20 заказов".

По словам водителя, это занимает около 10 часов чистого времени, без учёта перерывов на еду и отдых. В итоге рабочий день растягивается до 15–16 часов.

"Вот, как и говорили, некоторые встают в четыре утра, я лично встаю в пять и возвращаюсь в час ночи, потому что живу в области, пока доеду", — подытожил Махамбет.

Такси — социально значимая отрасль

Своим видением ситуации поделился налоговый юрист Кайсар Егизбаев. Он выразил обеспокоенность полномочиями правительства, которое теперь может самостоятельно определять, какие виды бизнеса могут пользоваться налоговыми льготами.

"Никогда ещё у правительства не было таких беспрепятственных полномочий определять, какому бизнесу использовать налоговые льготы, а какому — нет. Здесь у правительства очень большая ответственность", — заявил юрист.

Он подчеркнул, что поправка уже принята и теперь важно, чтобы правительство ответственно подошло к разработке перечня видов деятельности, которые не могут применять упрощенный режим налогообложения. Юрист сослался на международный опыт, согласно которому такси и аренда автомобилей являются социально значимыми отраслями. В разных странах эти сферы получают поддержку в виде налоговых льгот на транспорт, ускоренной амортизации или льгот по НДС. В Казахстане такой формой поддержки всегда был упрощенный режим налогообложения.

"Если такси лишат этой льготы, то мы пойдём против международного опыта", — предостерег Егизбаев.

Юрист предложил не включать услуги такси и аренды авто в общий перечень, а разработать для них отдельную категорию. Это, по его мнению, позволило бы сохранить для данного бизнеса доступ к льготам.

Монополия на рынке такси

19 августа министра транспорта Нурлана Сауранбаева спросили о монополии на рынке такси в Казахстане. На брифинге в правительстве журналисты заявили министру, что сервис "Яндекс. Такси" в Казахстане часто обсуждают в связи с возможным доминированием на рынке. Сауранбаев согласился, что на рынок должны заходить и другие перевозчики.

Как рассказал Нурлан Сауранбаев, министерство ведет переговоры с другими агрегаторами, чтобы "у населения был выбор". По словам министра, предыдущие агрегаторы, которые заходили на казахстанский рынок, не выдержали конкуренцию, так как ставили цены ниже и доплачивали водителям за то, что те осуществляли перевозки через их сервис.

Напомним, в июле в Казахстане проверили, как "Яндекс. Такси" формирует цены на поездки. Аудит показал риски завышения стоимости и снижения доходов водителей. Теперь сервис должен внести изменения в свою работу, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство.