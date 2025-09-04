Новый руководитель управления здравоохранения Еркебулан БАЯЗИТОВ вместе с коллегами провел сегодня, 4 сентября, пресс-конференцию. Журналисты традиционно интересовались судьбой областной детской больницы, в которой уже пять лет не может завершиться капитальный ремонт. Что с ней сейчас?

Еркебулан Баязитов - второй слева /Фото автора

- Я только месяц назад на должность заступил, но вопрос сразу же изучил. Сейчас объект передан на баланс областного управления строительства. Проектно-сметная документация для продолжения работ подготовлена, проходит экспертизу. Стоимость поэтому - раз нет экспертного заключения - еще не определена, - ответил руководитель управления.

Информации по поводу хода расследования правоохранительных органов и судов с подрядчиками спикер не добавил.

Фото из архива "НГ"

- Может быть, здание областной детской больницы уже и не нужно здравоохранению? - спросила корреспондент «НГ». - Пять лет медицина обходится без него. Привыкли. Да и, судя по отношению к проблеме руководства управления здравоохранения на протяжении нескольких лет, местной власти, депутатов Парламента, которые бывали на объекте, после чего дело так и не сдвинулось, перспективы у него туманные.

- Нет, здание, конечно, нужно. Областная детская больница ютится в помещении, которое построено во время ковида. Количество коек, которое должно функционировать, там развернуть невозможно, - ответил Еркебулан Баязитов. - Сейчас уже речь идет не о завершении капитального ремонта, а о реконструкции здания (по ул. Быковского, 4 - «НГ»). Повторю, оно на балансе управления строительства. Но это не значит, что мы не интересуемся ситуацией. Я когда сюда приехал, в первую очередь посетил перинатальный центр, потом областную детскую больницу. Дети и женщины очень важны для сферы здравоохранения. Так что эта больница нам нужна. И она будет.

Руководитель управления пообещал подготовить и направить в СМИ более подробный и согласованный с управлением строительства ответ о текущей ситуации на этом объекте здравоохранения.