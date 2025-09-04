Торжественная линейка прошла 3 сентября. Школа новая, потому что здание построили с нуля на месте стадиона "Строитель". Но в него переезжает рудненская гимназия № 2. Она до этого ютилась в старом здании, построенном еще в 1958 году, и, как сообщил директор Вячеслав ЖУРАВЛЕВ, не видавшем капитального ремонта.

- Школа комфортная, есть специализированные кабинеты физики, химии, биологии появляются новые современные кабинеты гидропоники (выращивание растений без почвы - "НГ"), - рассказал "НГ" Журавлев. - Есть STEM-лаборатория, кабинет робототехники. В старой школе у нас был один компьютерный класс, а в новой их пять. Все новые условия мы будем использовать на 100%, чтобы повысить качество образования.

И это директор школы еще не упомянул собственную подкаст-студию, кабинет поддержки детей с инклюзией, зоны отдыха. Одна деталь, бросившаяся в глаза: в учительской есть кофемашина. В общем, новая школа сделана дорого-богато. А руководство заявляет, что здесь первыми в городе будут использовать на уроках искусственный интеллект.

К слову о дорого-богато. Впервые о строительстве этой школы публично начали говорить еще в 2022 году. Тогдашние аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и председатель совета директоров ERG Александр Машкевич подписали меморандум о сотрудничестве. На строительство школы и организацию обучащих семинаров для работников системы образования выделяли 5 млрд тенге. Сейчас же руководство ERG рапортует - на строительство школы ушло 8 млрд тенге.

Школа рассчитана на 1 200 учеников и разделена на 6 блоков. Вячеслав Журавлев отмечает, что в старом здании, рассчитанном на 440 мест, учились 750 детей. В этом году в гимназии будут учиться уже 950 детей. И планируют, что совсем скоро школа выйдет на проектную мощность. Ищут в школу не только учеников, но и педагогов - не хватает преподавателей информатики и математики.

- Отличия старой и новой школы кардинальные, - говорит классный руководитель 6 "А" класса Елена ПАНОВА. - У нас теперь есть огромное пространство, светлые и большие кабинеты. Они уютные. Разница еще и в аппаратуре. В старой школе у меня на столе стоял только обычный компьютер с проектной доской. Сейчас у меня есть планшетная доска, которая позволяет автоматически перекидывать подготовленные дома материалы. Многие выпускники помнят, как раньше мы приносили в школы флешки, долго их подключали. Теперь все это в прошлом. У нас теперь большие возможности.

С новым зданием в школе, где раньше преподавали только на русском, появятся классы с казахским языком обучения. Сейчас в казахоязычные классы набрали 125 учеников. Из пяти первых классов четыре с русским языком обучения. В 1 "Ә" класс набрали 18 учеников - 9 девочек и 9 мальчиков.

Старое здание гимназии закрывать не планируют. Пока нет четкого плана, но рассматривается несколько вариантов. Например, здесь могут открыть музыкальную школу. Аким города говорил, что сюда может переехать театр "Лес чудес". Еще один вариант - переселить сюда отдел образования. Есть вариант открыть в старом здании все и сразу.

На торжественную линейку приехали высокие гости: представитель Министерства просвещения РК Булбул ЕЛЕУСИНОВА и главный исполнительный директор ERG Шухрат ИБРАГИМОВ. Последний, как несколько раз подчеркнул аким облати, прилетел в Рудный прямиком из Китая, где участвовал в заседаниях ШОС.

- За последние годы это третья школа, построенная ERG, - сказал на линейке Ибрагимов. - И мы очень рады и гордимся, что вместе с вами смотрим на первоклассников. Это наше будущее! Мы построили эту школу по самым современным стандартам, которые включают в себя пространство нового поколения, цифровизацию. Все, что пригодится в будущем. Мы надеемся, что это третья, но не последняя школа.

В школе оборудовали профориентационный кабинет. Правда, настроен он в основном на профориентацию одного предприятия. Внутри - макет фабрики ССГПО, сварочный аппарат и информация о горнодобывающем гиганте. Как говорится, благотворительность - это хорошо, но кадры из воздуха не берутся.

- В этом году 8 000 школ открыли свои двери, в школы пришли больше 4 000 000 учеников, - добавила Булбул Елеусинова. - Ежегодно ERG вкладывается в социальное благополучие населения. Действительно, когда ERG реализовывает такие проекты, они уже полноценные и благополучные, успешные проекты. Когда они за что-то берутся, они делают все - от фундамента до материально-технической базы. За это я хочу их поблагодарить!

Вместе с акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ гости вручили директору символический ключ от школы. После чего для них провели экскурсию.

И если школа новая, то подход к официозу - старый. Вот глава региона входит на урок 8 класса по казахскому языку и литературе. Учитель расказывает, что в классе подготовили инсталляцию к 180-летию Абая и 140-летию Мыржакыпа Дулатова.

- Кто знает Мыржакыпа Дулатова? - спрашивает Аксакалов.

С задней парты девочка тянет руку. И после отмашки учителя, немного забывая заученный текст, выдает рассказ из пяти-семи предложений о биографии казахского поэта и журналиста.

- Очень важно изучать языки, - резюмирует Аксакалов. - Говорят, когда человек знает только один язык, у него работает только одно полушарие. А когда он знает много языков, у него работают оба полушария и он становится богатым человеком, больше знает. Он получает больше возможностей для развития.

Аким заканчивает свое выступление, и второй школьник выдает монолог - уже о творчестве Абая Кунанбаева. В общем, школа готова не только работать с новыми технологиями, но и к встрече дорогих гостей.

Школа готовилась к новому учебному году все последние дни. 23 августа, пока рудничане на площади праздновали День города, на ее территории активно велись работы по укладке новой брусчатки и асфальта. Все работы по благоустройству легли на городские власти.

Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО в феврале 2025 года на расширенном совещании объяснял, что проект благоустройства готов и поддержан акимом области. Что на плечи чиновников легла работа по обустройству съезда и парковки, а также внутренней территории школы. Последний пункт пока выполнен не до конца. Прямо во время линейки рабочие красили заборы. И если перед главным входом брусчатку уложили, то у других стен продолжаются работы по укладке асфальта или другого покрытия.

Корреспондент "НГ" попытался уточнить у Виктора Ионенко, подписан ли акт ввода школы в эксплуатацию и почему работы продолжаются. На что глава города отреагировал довольно остро: обвинил журналистов, что они ищут недоделки, а также заявил, что сегодня не пресс-конференция и отвечать на вопросы "НГ" он не будет.

Напомним акиму, что в апреле 2025 года Кумар Аксакалов давал ему четкое поручение: к 1 августа сдать и школу ERG, и комфортную школу на 900 мест в 11-м микрорайоне. Сам аким Рудного на одной из встреч с населением говорил, что обе школы откроются 1 сентября. И если школа ERG начнет уроки уже с 4 сентября, то открытие второй школы планируют только к 1 ноября. Но это уже другая история.

Фото автора