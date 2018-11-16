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Пропавшую девушку ищут полицейские в Костанае

16 ноября 2018, 13:35 |  Происшествия

Елена  Когутяк ушла из дома 1 ноября и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Когутяк Елена Александровна родилась 09 июля 1980 г. уроженка Атырауской области.

Приметы девушки: рост 165-167 см, худощавого телосложения. В день пропажи была одета в белую шапку, кожаную куртку, джинсы синего цвета.

Всем кто располагает какой либо информацией о ее местонахождении просьба сообщить по телефонам 8-702-492-99-92, 8-747-655-21-63, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Пропавшую девушку ищут полицейские в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6469
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец. Чет я с каждым днём стал сомневаться про Дашу. Вернее что поймали тех кто реально причастен.
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* drakon
Пропавшую девушку ищут полицейские в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15105
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.11.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
я с каждым днём стал сомневаться про Дашу.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=787345&topic_id=36157&forumid=1#787345

Ты, Виталя, что не - понял Генерала?
Он что сказал? Не гоните волну... :lol:
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* drakon
Пропавшую девушку ищут полицейские в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15105
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.11.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
что поймали тех кто реально причастен.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=36157&post_id=787347&order=0&viewmode=flat&pid=787345&forumid=1#787347

Через неделю - уже 4 месяца "тишины"... :-o
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