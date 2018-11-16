Пропавшую девушку ищут полицейские в Костанае

Елена Когутяк ушла из дома 1 ноября и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Когутяк Елена Александровна родилась 09 июля 1980 г. уроженка Атырауской области.

Приметы девушки: рост 165-167 см, худощавого телосложения. В день пропажи была одета в белую шапку, кожаную куртку, джинсы синего цвета.

Всем кто располагает какой либо информацией о ее местонахождении просьба сообщить по телефонам 8-702-492-99-92, 8-747-655-21-63, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.