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Пропавшую девушку ищут полицейские в Костанае
16 ноября 2018, 13:35 | Происшествия
Елена Когутяк ушла из дома 1 ноября и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Когутяк Елена Александровна родилась 09 июля 1980 г. уроженка Атырауской области.
Приметы девушки: рост 165-167 см, худощавого телосложения. В день пропажи была одета в белую шапку, кожаную куртку, джинсы синего цвета.
Всем кто располагает какой либо информацией о ее местонахождении просьба сообщить по телефонам 8-702-492-99-92, 8-747-655-21-63, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Пропавшую девушку ищут полицейские в Костанае
Vital: что поймали тех кто реально причастен. Источник:www.ng.kz Через неделю - уже 4 месяца "тишины"... :-o
Пропавшую девушку ищут полицейские в Костанае
Vital: я с каждым днём стал сомневаться про Дашу. Источник:www.ng.kz Ты, Виталя, что не - понял Генерала? Он что сказал? Не гоните волну... :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital: У меркаля спроси, Это ваш зам.генерального Прокурора? Который в Костанае - Прокуратуру- новую построил... :lol:
Пропавшую девушку ищут полицейские в Костанае
Капец. Чет я с каждым днём стал сомневаться про Дашу. Вернее что поймали тех кто реально причастен.
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: У меркаля спроси, в чем она хранит деньги? Официально в евро. А на счету доляр скорей всего. )))