62 социальных учреждения подключили к отоплению в Костанае

Об этом "НГ" сегодня, 2 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

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Ранее теплокомпания через СМИ распространяла сообщение о том, что готова подавать по заявкам отопление в больницы, школы и детские сады раньше, чем начнется отопительный сезон во всем городе.

По состоянию на 2 октября отопление уже появилось в 62 социальных учреждениях из 133.

- Среди них 22 школы и гимназии, - перечислила пресс-секретарь ГКП "КТЭК" Салтанат КАСЕНОВА. - 21 ясли-сад, 5 внешкольных учреждений - ДЮСШ и школы творчества, 4 интерната, 10 медучреждений: 5 больниц, 2 диспансера, 1 поликлиника.

По словам Касеновой, остальные учреждения от подачи тепла пока отказались.

Напомним, что в жилых домах отопление появится, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней будет держаться на уровне 10 градусов тепла.