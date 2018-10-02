62 социальных учреждения подключили к отоплению в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Об этом "НГ" сегодня, 2 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото img-fotki.yandex.ru
Ранее теплокомпания через СМИ распространяла сообщение о том, что готова подавать по заявкам отопление в больницы, школы и детские сады раньше, чем начнется отопительный сезон во всем городе.
По состоянию на 2 октября отопление уже появилось в 62 социальных учреждениях из 133.
- Среди них 22 школы и гимназии, - перечислила пресс-секретарь ГКП "КТЭК" Салтанат КАСЕНОВА. - 21 ясли-сад, 5 внешкольных учреждений - ДЮСШ и школы творчества, 4 интерната, 10 медучреждений: 5 больниц, 2 диспансера, 1 поликлиника.
По словам Касеновой, остальные учреждения от подачи тепла пока отказались.
Напомним, что в жилых домах отопление появится, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней будет держаться на уровне 10 градусов тепла.
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