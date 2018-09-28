Школы, детские сады и медучреждения начнут подключать к отоплению с 1 октября в Костанае

1 октября в Костанае начнётся отопительный сезон. Как пояснили "НГ" в ГКП "КТЭК" сегодня, 28 сентября, он начнется пока что только для школьных, дошкольных организаций и лечебных учреждений.

- Делать мы это будем по заявкам, - отметила пресс-секретарь ГКП "КТЭК" Салтанат КАСЕНОВА. - Все социальные объекты мы ежегодно подключаем с 1 октября в первую очередь. Самовольно мы это не делаем. Если школа решила, что нуждается в отоплении, мы им его подаем.

Второй волной будут подключать к отоплению остальные объекты: жилые дома, различные предприятия и организации. Главное условие - среднесуточная температура воздуха +10 градусов в течение трех суток.