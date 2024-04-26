В это воскресенье на западе и севере области пройдут дожди, а в понедельник - град. Такая погода на выходные и понедельник обусловлена тем, что область попадёт под влияние атмосферного фронта.

Фото Андрея СКИБЫ

Об этом «НГ» сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В субботу, 27 апреля, на территории области без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днём его порывы достигнут 15 м/с на юге области. Температура днём поднимется до +16... +21 градуса и опустится ночью до +3... +8. На востоке области будет холоднее: днём +13, ночью -1 градус. В Костанае переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Днём +17... +19, ночью +4... +6.

В воскресенье. 28 апреля, на западе и севере области дождь, днём гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью его порывы на западе и севере области достигнут 15-20 м/с. Днём термометры покажут 20-25 градусов тепла, ночью 5-10 градусов. В Костанае переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, с дневными порывами 15-20 м/с. Температура днём +23... +25, ночью +6...+8 градусов.

В понедельник, 29 апреля, за западе и севере области пройдёт дождь. временами днём он будет сильным. Также ожидаются гроза и град. Ветер юго-западны, 9-14 м/с, с порывами на севере и востоке до 15-20 м/с. Днём 13-18 градусов тепла, на юге +21. Ночью +7... +12, на востоке - +4. В Костанае облачно, дождь и гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, с дневными порывами 15-20 м/с. Днём +15... +17, ночью +10... +12 градусов.