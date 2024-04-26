Сегодня, 26 апреля, бронзовому призеру ХХIV Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея), заслуженному мастеру спорта Александру Викторовичу Мирошниченко исполнилось бы 60 лет.

Представители команд-участниц на открытии турнира

Александр Мирошниченко родился в 1964 году в Костанае. В 1977 году начал заниматься боксом у тренера Василия Денисовича Канцедалова. Природные данные - высокий рост, длинные руки, хорошая координация движений и отличная реакция - скоро принесли первые результаты, и Мирошниченко стал победителем первенство республики среди юношей. Его заметил директор областной спортивной школы молодежи Валерий Николаевич Никулин и перевел в свою группу. На долгие годы тренер и воспитанник стали неразлучны, а опыт таких добившихся значительных успехов боксеров-тяжеловесов области, как Владимир Шайрер, Сергей Лобарев, Андрей Фогель, Владимир Сердюк, Александр Лощинин, легли в основу подготовки юного боксера. Он мужал на глазах, и в 16 лет стал победителем Всесоюзной спартакиады школьников в Каунасе, после чего ему было присвоено звание мастера спорта СССР.

Торжественное открытие турнира

В 1983 году Александр Мирошниченко, уже выступавший в супертяжелой весовой категории - свыше 91 кг, был включен в состав национальной сборной Советского Союза. В этом же году он занял третье место на чемпионате Европы в Варне (Болгария) и стал бронзовым призером Кубка мира в Риме (Италия). Через два года он в Ереване дошел да финала чемпионата СССР и завоевал серебряную медаль, уступив в финале обладателю Кубка мира 1981 года в Монреале (Канада), абсолютному чемпиону СССР 1982 года, двукратному чемпиону СССР (1983 и 1984 гг.) Валерию Абаджяну из Воронежа.

А в 1986 году Мирошниченко впервые стал чемпионом СССР, взяв в Алма-Ате в финале реванш у Абаджяна. В следующие три года он еще трижды подряд доходил до финала чемпионата СССР, став в 1987 году серебряным призером, проиграв в Каунасе в решающем матче Александру Ягубкину из Донецка, а в 1988 году в Ташкенте и 1989 году во Фрунзе завоевывал «золото», выиграв соответственно в финалах у Вячеслава Яковлева из Ленинграда и Андрея Аулова из Хабаровска.

В 1986 году Мирошниченко завоевал второе место на летних Играх доброй воли в Москве.

В 1988 году костанаец победил на Кубке Европы и представлял Советский Союз на ХХIV летних Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея). Одержав победу в 1/8 финала над боксером из Кувейта Али Аль-Балучи и пройдя в 1/4 финала Ким Ю Хена из Южной Кореи, Мирошниченко встретился в полуфинале с американцем Риддиком Боу, с которым он боксировал ранее и побеждал его. В Сеуле в первом раунде дважды отправил Боу в нокдаун, но по итогам трех раундов все же уступил американцу, завоевав бронзовую медаль.

В 1989 году Александр Мирошниченко стал бронзовым призером чемпионата Европы в Афинах (Греция) и дошел до финала чемпионата мира в Москве, где уступил кубинскому боксеру Роберто Баладо, став серебряным призером.

Кроме того, Мирошниченко является победителем шести матчей СССР - США и пятикратным чемпионом Казахстана. В 1990 году он завершил любительскую карьеру и перешел в профессионалы, проведя на профессиональном ринге 22 боя, в которых одержал 21 победу, в том числе 15 побед нокаутом. Единственное поражение он потерпел в последнем своем бою 17 апреля 1993 года от представлявшего на тот момент Узбекистан и проводившего тогда свой первый бой в профессионалах уроженца Карагандинской области Олега Маскаева.

Закончив свои выступления, он постоянно поддерживал связь с друзьями: членами сборной команды Советского Союза и Республики Казахстан Орзубеком Назаровым, Вячеславом Яновским, Валерием Абаджяном, Александром Островским, Константином Цзю, Петром Галкиным, Асылбеком Килимовым, Сериком Нурказовым, Василием Шишовым, Каримжаном Абдрахмановым, Михаилом Юрченко, Виктором Демьяненко, Вадимом Присяжнюком, Ермаханом Ибраимовым и многими другими.

В 1996 году Александр Мирошниченко окончил экономический факультет Казахского государственного университета. В 2000-2002 гг. работал главным тренером Костанайской области по боксу. В 2002 году ему было присвоено звание «Заслуженного мастера спорта Республики Казахстан». По его инициативе в Костанае в 2003 году была открыта областная специализированная детско-юношеская школа бокса. А при его непосредственном участии на базе Костанайского государственного университета была создана единственная в Казахстане кафедра единоборств и восточных видов спорта, которую он возглавлял с 2002 года и вплоть до своей трагической гибели 19 мая 2003 года.

22 июля 2003 года ему было присвоено звание «Почетного гражданина города Костаная», а в 2004 году одна из улиц Костаная была названа именем Александра Мирошниченко.

Гости турнира

В память о выдающемся боксере в Костанае ежегодно проводится турнир, вышедший со временем на международный уровень, который проходит под эгидой республиканской федерации бокса при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых».

Организаторы и почетные гости турнира

В этом году в международном юношеском турнире по боксу, посвященном памяти Александра Мирошниченко, проходящем в эти дни в Костанае в Школе бокса, принимают участие свыше 110 молодых боксеров из Астаны, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областей республики, а также боксеры из Ирака, Кыргызстана и России. Среди участников соревнований этого года было немало победителей и призеров республиканских первенств.

В прошлом году костанайские боксеры завоевали на этом турнире второе место в командном зачете, заняв три первых, одно второе и четыре третьих места.

Победители и призеры турнира определятся 27 апреля

Обладатели нынешних наград мемориального турнира в 14-ти весовых категориях определятся в субботу, 27 апреля. Начало финальных боев в 12:00. Кроме этого организаторы традиционных соревнований также учредили специальные призы в пяти номинациях - «Приз зрительских симпатий», «За волю к победе», «За лучшую технику», «Лучший боксер турнира» и «Лучший судья турнира».

Фото предоставлены «Спортивным клубом бокса имени Урала и Коргана Айтеновых»