Инициативная группа дачников садовых обществ "Мичуринец" и "Садовод" сегодня, 25 апреля, утром пришла в акимат Костаная. Просили организовать встречу с главой города или его представителем, чтобы он ответил на их вопросы.

Поговорить с акимом пришли те, кто жил на дачах постоянно.

- Прошло уже три недели с паводка, - рассказала "НГ" Евгения ХАРЧЕНКО-КАРПОВА. - К нам один раз пришел парень, переписал с моих слов, какая у меня была техника и мебель. И все. Оценщиков не было! Выплат нет, потому что нужен акт оценщиков. Где и как мы живем - никому не интересно.

Недовольство вызывает и сумма предлагаемых выплат. Например, компенсация за потерянное имущество - всего 553 000 тенге. По подсчетам Евгении, что подтверждено чеками из банка, ее потери оцениваются минимум в 2 млн тенге.

- Нам говорили, чтобы мы ничего не трогали и ждали комиссию, - добавляет Наталья ТЫЧИНА. - Когда она будет? У нас сырость и грязь! Некоторые жильцы сами выносят мебель на улицу. А мы боимся, что придет комиссия и спросит, почему мы тронули имущество.

Ситуация осложняется тем, что у многих пострадавших есть второе жилье, расположенное в селах Костанайской области. Люди там уже не живут, но по документом числятся собственниками. И возвращаться в дом, который достался по наследству, не хотят.

Отвечать на вопросы дачников вышла руководитель отдела документационного обеспечения аппарата акима Костаная Айнур АНТЕЕВА.

- Создана комиссия из пяти групп, - сказала она. - Сейчас они объезжают пострадавших. В приоритете жилые дома города. Второй этап - оценка. Оценщики вроде бы есть, но не все берутся после ЧС работать. Одна компания согласилась. Вторая заявилась, но там директора в первый день на дачах покусала собака, теперь женщина на больничном. Поэтому пока есть одна фирма, которая работает. Но объем очень большой. Жилые дома мы прошли и теперь приступили к осмотру дачных участков, где люди живут круглый год.

По словам дачников, им в чат сообщили об отказе в выплате единовременной помощи в размере 100 МРП.

- Я извиняюсь, что госслужащий дал вам недостоверную информацию, - отметила Антеева. - Возможно, она имела ввиду деньги, которые выплачивает соцзащита. Там проблема в том, что ее могут получить только собственники жилых, а не дачных домов. У вас везде написано "садовый дом". Теперь правительство выпустило постановление, по которому помощь будет вам оказана. но не через соцзащиту, а из средств фонда. Список у нас есть, деньги поступили. Выплаты начнутся сегодня или завтра. Вы получите единовременно 100 МРП.

Проблемы возникли в том числе с выдачей акта ЧС.

- Акт должно выдавать управление ЧС, но я знаю, что они этого не делали, - рассказала Антеева. - Мы долго с ними спорили. У них в правилах под ЧС понимается только пожар. А наводнение не считается ЧС. Они так уперлись, что мы потеряли неделю на переговоры. Сейчас мы владеем ситуацией! Акт ЧС сейчас получить можно и предоставить тем же коммунальным службам или в СЭС, чтобы они проверили ваши скважины.

Руководитель отдела обещает, что с каждым дачником проведут индивидуальную работу. Евгения Харченко-Карпова обменялась с Антеевой телефонами, пообещали созвониться в следующий четверг.