Алена Федотова обвинялась в том, что она собрала деньги с желающих выехать заграницу, но никого туда не отправила. Общая сумма ущерба составила более 79 млн тенге примерно у 70 потерпевших. Несколько клиентов не обращались в суд.

- Признать Федотову виновной и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, а также на 6 лет лишить права заниматься деятельностью в сфере туризма, - зачитал приговор судья Жасулан КАБЫШ. И разъяснил: - С учетом личности подсудимой, повышенной общественной опасностью и невыплаченных средств потерпевшим суд пришел к выводу, что для вашего исправления нужен срок, связанный с лишением свободы.

Алена Федотова в прениях и последнем слове просила не лишать ее свободы. И даже плакала.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.