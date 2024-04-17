Уголовное дело в отношении жительницы Тобыла Алены ФЕДОТОВОЙ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 15 апреля. Она обвиняется в том, что брала с потерпевших деньги за организацию туров в разные страны мира, но так и не выполнила свои обязательства.

По делу проходит 71 потерпевший, суммы ущерба - от 500 000 тенге до 2,5 млн тенге, всего - более 79 млн тенге. Федотова вину полностью признала и даже хотела заключить процессуальное соглашения с прокурором, но из-за того, что потерпевшие были против, а основные суммы ущерба не выплачены, в соглашении ей отказали.

15 апреля прошли прения. Но еще до их начала адвокат подсудимой Жанар ШАПАГУЛОВА подала ходатайство о приобщении к делу положительной характеристики. В частности, о том, что Федотова участвовала в поисково-спасательных работах во время недавнего паводка.

- Проявила неравнодушие к чужому горю, отзывчивость, искренность смелость, - пояснила адвокат. - А также положительно характеризуется со стороны соседей.

Одна из потерпевших была против приобщения такой характеристики, так как, по ее мнению, этот документ не имеет отношения к делу. Но судья удовлетворил ходатайство.

- Федотова с самого начала признала вину и сказала, что раскаивается, но до сих пор непонятно, сделала она это из искренних побуждений или ради смягчения наказания, - сказал в прениях государственный обвинитель Даурен ДАРБАЕВ. - Ее вина полностью доказана как ее признательными показаниями, так и показаниями потерпевших. Достоверно зная, что не выполнит свои обязательства, Федотова все равно обманывала клиентов - вплоть до июня прошлого года, хотя еще в марте на нее было заведено уголовное дело. Если бы она хотела остановиться, давно бы остановилась, а не доводила сумму ущерба до такой огромной суммы. В связи с этим прошу Алену Федотову признать виновной и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбытием в колонии средней безопасности. В качестве дополнительной меры наказания лишить права заниматься деятельностью в сфере туризма на 10 лет.

Жанар Шапагулова отметила в прениях, что основной причиной накопления долга стало изменение курса доллара, но Федотова до последнего старалась выправить ситуацию.

- Она заключала договора с новыми туристами и брала с них деньги, за счет которых отправляла тех туристов, которым нужно было вылететь в ближайшее время. Но ситуация стала нарастать, как снежный ком, - сообщила адвокат. - Федотова все больше шла на риск, но, тем не менее, отправляла и пыталась их отправить. И оставила без денег туристов. Да, это установленный факт, но в ее действиях не было корыстных целей и обмана. У Федотовой на иждивении двое пожилых родителей, отец тяжело болен и может просто не выдержать ее ареста. Конечно, Федотова совершила тяжкое преступление, но оно совершено не против личности, а против собственности. Если ее лишат свободы, у нее не будет возможности погасить долги потерпевшим.

Адвокат расписала сроки погашения сумм по всем потерпевшим - от 1 года до 5 лет.

Сама Федотова также просила не лишать ее свободы. И еще раз сказала, что искренне раскаивается.

- Конечно, так делать нельзя, - сообщила она суду. - Я прошу не лишать меня свободы, чтобы я смогла работать и погашать долги. Я уже начала это делать и наблюдается неплохая динамика.

Государственный обвинитель в реплике добавил: несмотря на все доводы, Федотова до сих пор не сообщила, на что потратила столь огромную сумму денег. Подсудимая в ответной реплике сказала, что все деньги проходили по чекам и фиксировались в счетах-фактурах.

Последнее слово по делу назначено на 25 апреля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ