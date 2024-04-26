Проверку объектов, уязвимых в террористическом отношении, проводило управление по противодействию экстремизму ДП Костанайской области. По ее результатам полиция вынесла руководителям и собственникам организаций 42 предписания об устранении выявленных нарушений.

- 10 руководителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, уязвимого в террористическом отношении, - рассказал старший оперуполномоченный Управления Амангельды БАПИНОВ. - Еще двое понесли наказание за неисполнение предписания и нарушение законодательства РК в области охранной деятельности. Общая сумма штрафов составила порядка 3,5 млн тенге.





А в течение последних двух дней областной штаб по борьбе с терроризмом провел плановые учения в Русском и Казахском драматических театрах, футбольном манеже «Тобыл-Арене» и ТРЦ «MART». Вводные данные для учений - заложенные взрывные устройства и атака террористов.

- Организаторами учений оценивались пропускные системы, готовность руководства, персонала и сотрудников охраны к действиям, - отметили в областном штабе. - Отработана слаженность действий правоохранительных органов, пожарных и медицинских работников. В целом учения способствовали повышению уровня профессиональной подготовки сил первичного реагирования к минимизации возможных угроз и последствий акта терроризма.