Адвокат Сергей Жорин высказался о судебном процессе в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает Tengrinews.kz.

Известный юрист назвал трансляцию суда в прямом эфире хорошим решением.

"Я очень положительно оцениваю то, что трансляция в полном объеме доступна абсолютно всем. Это очень хорошо по многим причинам. Во-первых, эта трагедия и ее обсуждение подняли на высокий уровень актуальность проблемы домашнего насилия. Эта проблема актуальна для многих стран, не только для Казахстана. В том числе, кстати, для России это очень актуальная проблема. Я слышал, что в Казахстане уже приняты законы, которые ужесточают ответственность за домашнее насилие", - сказал Сергей Жорин.

Кроме того, как считает Жорин, возможность в прямом эфире наблюдать за судебным процессом повышает доверие граждан к судебной системе, формирует объективное представление о реальном суде, "а не то, что нам показывают в кино и постановочных телепередачах". По мнению юриста, это и есть реальная борьба с правовым нигилизмом.

"В третьих, публичность происходящего повышает уровень ответственности для всех участников судебного процесса, в первую очередь для суда. Люди должны знать в лицо судей, которые выносят те или иные решения. Судьям будет значительно сложнее выносить несправедливые вердикты, если все проходит открыто, гласно в прямом эфире", - добавил адвокат.

То, что происходит в Казахстане, по мнению Сергея Жорина, положительно характеризует судебную систему.

"Я бы хотел, чтобы в России нечто подобное также происходило. Как я сказал выше, такой беспрецедентный онлайн-формат судебного процесса однозначно изменит отношение к проблемам семейно-бытового насилия во всех странах СНГ - за этим все следят. Эта проблема перестанет быть второго или третьего порядка, ее нужно решать. То, что происходит, - это история. Она притягивает интерес других стран, поскольку это везде актуально. Данная трагическая история однозначно изменит много. В дальнейшем она будет изучаться и обсуждаться в том числе и в учебных заведениях", - заключил Сергей Жорин.

Сергей Жорин - известный российский адвокат, работавший по резонансным судебным делам звезд и знаменитостей. Среди них - продюсер Бари Алибасов, юморист Евгений Петросян, футболист Денис Глушаков, блогер Эдвард Бил и многие другие.



