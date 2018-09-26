64 госслужащих, не передавших свой бизнес в доверительное управление, выявили за 2 года в Костанайской области

Выполнение нормы, согласно которой госслужащий, в случае наличия у них бизнеса, обязан передать его в доверительное управление, обсудили сегодня, 24 сентября, в департаменте Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области. Такой порядок установлен в рамках антикоррупционной политики.

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Как сообщил уполномоченный по этике аппарата акима Костанайской области Кайрат СЮНДИКОВ, по итогам 2017-2018 годов департамент выявил 64 работников госструктур, которые данную норму не соблюдали. Более 19% из них совмещали работу на госслужбе с должностью директора ТОО, 11% имели статус индивидуального предпринимателя, остальные - руководили производственными кооперативами и другими организациями.

Например, главный специалист управления земельных отношений акимата Костанайской области был зарегистрирован в качестве ИП в Сулукольском сельском округе (Аулиекольский р-н). После назначения на должность в госаппарате договор о передаче в доверительное управление своего крестьянского хозяйства он не заключил и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью.

- Все предусмотренные законодательством обязательства им выполнены, налоги уплачены, - добавил Сюндиков. – По этой части вопросов нет. Но в то же время, занимая должность государственного служащего, меры по передаче имущества в доверительное управление не принимал, государственные органы и кадровые службы об этом не известил.

Участвующий в обсуждении руководитель аппарата Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Саян АХМЕТЖАНОВ рекомедовал кадровым службам госорганов быть внимательнее при приеме на работу сотрудников.

В ходе дискуссии возник вопрос: насколько передача коммерческого имущества госслужащего в доверительное управление не позволяет чиновнику использовать свое служебное положение для поддержки собственного бизнеса?

Руководитель департамента Салауат МУКСИМОВ отметил, что в научной литературе на этот счет существуют разные точки зрения. На практике в некоторых странах отсутствие собственного бизнеса - обязательное условие назначения на госслужбу.

- В Казахстане к этому подходят более лояльно, - сказал Муксимов. – На мой взгляд, развитие законодательства в этой части имеет большие перспективы. При дальнейшем развитии правовой системы и общества мы, возможно, придем к более суровым решениям. Сегодня, понимая необходимость давать импульс развитию рыночной экономики, частной собственности, мы применили более гуманный подход. Но приведенные примеры говорят, что даже в этих условиях законодательство не соблюдается. Значит, мы не заостряем на этом необходимого внимания или этот механизм не достаточен.

Саян Ахметжанов сделал вывод, что в данный момент эту проблему можно решать при совместных усилиях его ведомства, гражданского общества и СМИ.

- Средства массовой информации сейчас могут получать полную информацию об имуществе государственных служащих, - заявил он. - У наших коллег из Национального бюро по противодействию коррупции есть система, которая позволяет анализировать движение средств всех зарегистрированных предприятий. Можно выявить самых "умных" руководителей, которые получают незаконные доходы. Но наша задача - чтобы в трудовом договоре, когда его подписывают при назначении на должность, были оговорены подобные факты и те последствия, к которым они могут привести. Госслужба должна привлекать не пониманием, что человек может там применить «серые» схемы, а возможностью реализовать патриотический долг служения обществу.

Руководитель аппарата Агенства РК сообщил, что в Парламенте сейчас находится законопроект с поправками в Закон "О госслужбе", и в него еще можно внести предложения, высказанные в ходе этой дискуссии.