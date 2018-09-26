Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) прокомментировало «НГ» ситуацию вокруг передачи мечети Марала ишана государству.

По словам заведующего отделом по делам мечети ДУМК Жандиллы БЕКЖИГИТОВА, управление намерено создать в костанайской мечети музей и сохранить молитвенный зал, а также будет оплачивать коммунальные услуги.

- Духовное управление мусульман Казахстана ответственно заявляет, что никогда не отказывалось от содержания мечети Марала ишана, - сообщил в ответ на запрос «НГ» Бекжигитов. - Напротив, в целях сохранения для будущих поколений мечети приняло важное решение - передать мечеть на баланс областного акимата, так как она представляет собой историческую и культурную ценность По решению расширенного заседания ДУМК, которое прошло в Алматы 17 апреля 2018 года, здания и территория мечети Марала ишана были переданы управлению культуры Костанайской области. Данное решение было принято по следующим причинам. Здание мечети, построенное в 1893 году, стало ветхим и в настоящее время является непригодным для посещения, а также для проведения богослужений. На проведение реставрационных работ требуется немалое количество средств, а Духовное управление не располагает материальными возможностями для проведения реставрационных работ. Попытка собрать средства за счет местных спонсоров оказалась неудачной.

В телефонном разговоре с корреспондентом «НГ» Бекжигитов пояснил, что на реставрацию мечети нужно около 1 млрд тенге.

- В ближайшее время планируется выделение средств из государственного бюджета на проведение реставрационных ремонтных работ здания мечети Марала ишана, - отметил представитель ДУМК. - Согласно законодательству, государство не имеет права проводить ремонтные работы в зданиях, принадлежащих ДУМК. Новые мечети, которые были построены в Костанае, в настоящее время функционируют на должном уровне, поэтому со стороны джамаата не имеется каких-либо жалоб на отсутствие мечетей в городе. В будущем, после завершения ремонта, мечеть планируется использовать не только как место богослужения, но и как музей, в котором будут представлены уникальные экспонаты культурного и религиозного наследия.

Представитель ДУМК пояснил, что управление никогда не отказывалось от содержания своих мечетей.

- Содержание наших мечетей, оплата коммунальных услуг и проведение ремонтных работ осуществляется за счет пожертвований, а также с помощью средств от спонсоров, - сообщил Бекжигитов. - Тем не менее, на содержание мечетей в крупных городах средств от пожертвований иногда не хватает. ДУМК тоже не имеет возможности их финансировать. Для оптимального решения подобных вопросов рассматриваются законодательные стороны. Исторических мечетей - таких, как мечеть Марал ишана, - в республике очень мало, поэтому сохранение и дальнейшая передача исторических наследий будущим поколениям является патриотическим долгом каждого казахстанца. Таких прецедентов, как отказ от содержания мечети из-за материальных затрат, в истории ДУМК не было. В каждом случае рассматривается положительное решение данного вопроса. В отдельных случаях возвращаются государству, так как являются историческими памятниками.

Бекжигитов отметил, что примеров возвращения государству зданий ДУМК очень много. В частности, в п. Карабалык после построения новой мечети Гашура Ана старое здание, пригодное для эксплуатации, было возвращено на баланс местного акимата. Всего, по данным ДУМК, на сегодня в Казахстанае 2 605 мечетей, из которых 1 300 являются типовыми зданиями, предназначенными для проведения богослужений. Остальные здания с помощью населения и спонсоров были построены как культовые сооружения. Как пояснили в ДУМК, в начале 90-х годов здания детских садов, библиотек, клубов были переоборудованы в мечети, но после построения типовых мечетей эти здания вернули государству.

Он сообщил, что после реставрации здания мечети ДУМК продолжит оплачивать коммунальные услуги и выплачивать зарплату имамам, потому что «костанайская «Ак-мечеть» останется филиалом ДУМК».

В сентябре 2018 года здание "Ак мечети" было поставленона баланс областного историко-краеведческого музея. Как поясняла "НГ" на прошлой неделе директор музея Умут Акимбаева, отвечая на вопрос о вариантах использования мечети после реконструкции, "здание - историческое, с интересной архитектурой, его можно показывать туристам, у него очень большая площадка, где можно проводить мероприятия".

Как здание может состоять на балансе государственной организации и одновременно быть филиалом общественной организации, остается непонятным.

- Я пока не могу прояснить этот момент, - признался «НГ» сегодня, 24 сентября, руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. - Сейчас наша главная задача - сохранить здание, которое имеет историческую ценность. Говорить о его дальнейшем предназначении еще рано, этот вопрос будем решать после реставрации здания.