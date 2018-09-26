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Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана

Ольга ЛИХОГРАЙ

24 сентября 2018, 15:37 |  Общество

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) прокомментировало «НГ» ситуацию вокруг передачи мечети Марала ишана государству.

По словам заведующего отделом по делам мечети ДУМК Жандиллы БЕКЖИГИТОВА, управление намерено создать в костанайской мечети музей и сохранить молитвенный зал, а также будет оплачивать коммунальные услуги.

- Духовное управление мусульман Казахстана ответственно заявляет, что никогда не отказывалось от содержания мечети Марала ишана, - сообщил в ответ на запрос «НГ» Бекжигитов. - Напротив, в целях сохранения для будущих поколений мечети приняло важное решение - передать мечеть на баланс областного акимата, так как она представляет собой историческую и культурную ценность По решению расширенного заседания ДУМК, которое прошло в Алматы 17 апреля 2018 года, здания и территория мечети Марала ишана были переданы управлению культуры Костанайской области. Данное решение было принято по следующим причинам. Здание мечети, построенное в 1893 году, стало ветхим и в настоящее время является непригодным для посещения, а также для проведения богослужений. На проведение реставрационных работ требуется немалое количество средств, а Духовное управление не располагает материальными возможностями для проведения реставрационных работ. Попытка собрать средства за счет местных спонсоров оказалась неудачной.

В телефонном разговоре с корреспондентом «НГ» Бекжигитов пояснил, что на реставрацию мечети нужно около 1 млрд тенге.

- В ближайшее время планируется выделение средств из государственного бюджета на проведение реставрационных ремонтных работ здания мечети Марала ишана, - отметил представитель ДУМК. - Согласно законодательству, государство не имеет права проводить ремонтные работы в зданиях, принадлежащих ДУМК. Новые мечети, которые были построены в Костанае, в настоящее время функционируют на должном уровне, поэтому со стороны джамаата не имеется каких-либо жалоб на отсутствие мечетей в городе. В будущем, после завершения ремонта, мечеть планируется использовать не только как место богослужения, но и как музей, в котором будут представлены уникальные экспонаты культурного и религиозного наследия.

Представитель ДУМК пояснил, что управление никогда не отказывалось от содержания своих мечетей.

- Содержание наших мечетей, оплата коммунальных услуг и проведение ремонтных работ осуществляется за счет пожертвований, а также с помощью средств от спонсоров, - сообщил Бекжигитов. - Тем не менее, на содержание мечетей в крупных городах средств от пожертвований иногда не хватает. ДУМК тоже не имеет возможности их финансировать. Для оптимального решения подобных вопросов рассматриваются законодательные стороны. Исторических мечетей - таких, как мечеть Марал ишана, - в республике очень мало, поэтому сохранение и дальнейшая передача исторических наследий будущим поколениям является патриотическим долгом каждого казахстанца. Таких прецедентов, как отказ от содержания мечети из-за материальных затрат, в истории ДУМК не было. В каждом случае рассматривается положительное решение данного вопроса. В отдельных случаях возвращаются государству, так как являются историческими памятниками.

Бекжигитов отметил, что примеров возвращения государству зданий ДУМК очень много. В частности, в п. Карабалык после построения новой мечети Гашура Ана старое здание, пригодное для эксплуатации, было возвращено на баланс местного акимата. Всего, по данным ДУМК, на сегодня в Казахстанае 2 605 мечетей, из которых 1 300 являются типовыми зданиями, предназначенными для проведения богослужений. Остальные здания с помощью населения и спонсоров были построены как культовые сооружения. Как пояснили в ДУМК, в начале 90-х годов здания детских садов, библиотек, клубов были переоборудованы в мечети, но после построения типовых мечетей эти здания вернули государству.

Он сообщил, что после реставрации здания мечети ДУМК продолжит оплачивать коммунальные услуги и выплачивать зарплату имамам, потому что «костанайская «Ак-мечеть» останется филиалом ДУМК».

В сентябре 2018 года здание "Ак мечети" было поставленона баланс областного историко-краеведческого музея. Как поясняла "НГ" на прошлой неделе директор музея Умут Акимбаева, отвечая на вопрос о вариантах использования мечети после реконструкции, "здание - историческое, с интересной архитектурой, его можно показывать туристам, у него очень большая площадка, где можно проводить мероприятия".

Как здание может состоять на балансе государственной организации и одновременно быть филиалом общественной организации, остается непонятным.

- Я пока не могу прояснить этот момент, - признался «НГ» сегодня, 24 сентября, руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. - Сейчас наша главная задача - сохранить здание, которое имеет историческую ценность. Говорить о его дальнейшем предназначении еще рано, этот вопрос будем решать после реставрации здания.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже бы отказалось это ДУМК, чо воду мутить то..
Миллиард долларов..
Да за такие деньги можно и всех атеистов Костаная превратить в истинных мусульман и безо всякой мечети..
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§ Артем Марусич
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 56
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 24.09.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тенге.
Но да, много. Кто его знает сколько там атеистов, но на планетарий или его солидную часть хватило бы.
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§ drakon
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14635
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Миллиард долларов..

Тенге, Марик, тенге... :lol: :oops:
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§ 211
Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тенге, Марик, тенге.

Тенге?
Думал что они привыкли в долларах считать..
Но мне кажется, что за миллиард тенге можно пару мечетей построить не хуже этой..
И да простит меня Аллах..
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§ Гога
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Думал что они привыкли в долларах считать..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32392

Лучше бы ты только про свой ремонт писал , чем комментарии никчемные строчить .
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§ yudjin
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5531
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.09.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Попытка собрать средства за счет местных спонсоров оказалась неудачной.

интересно, на мраморные клумбы типа гранит, на батыров, на брусчатку с лампочками, лавки с батарейками и другую показуху спонсоры сами бегут, а сохранить старинное здание - нет желающих.
Забавно, что по программе рухнамы строят даже общепит, жильё и кабинеты робототехники, а на старинное здание средств нет.
Страна парадоксов, однако...
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§ Victor Yang
Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.09.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
интересно, на мраморные клумбы типа гранит, на батыров, на брусчатку с лампочками, лавки с батарейками и другую показуху спонсоры сами бегут, а сохранить старинное здание - нет желающих.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779826&topic_id=35628&forumid=1#779826

Всё перечисленное даже в сумме не наберёт миллиард тенге. Но вообще не понятно, почему не могут собрать такую сумму с прихожан - пусть не за один год, но можно. Неужели новая мечеть стоила меньше?
Цитата:
yudjin:
Забавно, что по программе рухнамы строят даже общепит, жильё и кабинеты робототехники

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779826&topic_id=35628&forumid=1#779826

Общепит и кабинеты, скорее всего, только оборудуют, а не строят с нуля. Про жильё и общепит вообще впервые слышу.

[Исправлено: Victor Yang, 24.09.2018 - 17:21]
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§ yudjin
Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5531
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.09.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Про жильё и общепит вообще впервые слышу.


Читай НГ и узнаешь:
Жакупов: - - А строительство «Макдональдса» это частные инвестиции, - продолжил аким города. - Человек по программе «Рухани жангыру» вложил своих почти 800 млн тенге в наш

Читай далее:
в рамках «Рухани жангыру» в районе реализуется 5 масштабных проектов. ... в числе реализуемых проектов — строительство 9 жилых домов в селе Карасу для специалистов сферы образования и здравоохранения.
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§ Гога
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 000 000 000 тенге делим на 850 кв. метров,равно 1 176 470 тенге один кв.метр . Да за такие деньги не только капремонт сделать , но ещё и пару новых отстроить .Откуда вообще такие суммы берут ? С потолка что ли ?? Или автор статьи что-либо перепутала ?
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§ Victor Yang
Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.09.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Жакупов: - - А строительство «Макдональдса» это частные инвестиции, - продолжил аким города. - Человек по программе «Рухани жангыру» вложил своих почти 800 млн тенге в наш


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35628&post_id=779827&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#779827

Это обычный бизнес. Чем бизнес по Рухани отличается от бизнеса не по Рухани?
Цитата:
yudjin:
в рамках «Рухани жангыру» в районе реализуется 5 масштабных проектов. ... в числе реализуемых проектов — строительство 9 жилых домов в селе Карасу для специалистов сферы образования и здравоохранения.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35628&post_id=779827&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=1#779827

Так там и сумма:
Цитата:
Общая сумма, потраченная на строительство 9 домов, — 72 млн тенге»,

Далеко до миллиарда, согласись?
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§ 211
Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено Духовное управление мусульман Казахстана
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.09.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
000 000 000 тенге делим на 850 кв. метров,равно 1 176 470 тенге один кв.метр . Да за такие деньги не только капремонт сделать , но ещё и пару новых отстроить

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779829&topic_id=35628&forumid=1&1537790055

Хм..
Ты опять повторил за мной..
И..

Цитата:
Гога:
Лучше бы ты только про свой ремонт писал , чем

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779829&topic_id=35628&forumid=1&1537790055

Это зачем приплел?
Скажи это себе лично сам..
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§ alex_60
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В телефонном разговоре с корреспондентом «НГ» Бекжигитов пояснил, что на реставрацию мечети нужно около 1 млрд тенге.///

он с таким же успехом мог назвать и 100 миллиардов.
звучит, как будто сумма уже согласована с кое кем.
ничего удивительного.
а там как обычно, своим чередом.
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§ alex_60
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и делать ремонт мечети за счет бюджета-
это вообще беспредел.
если она им не нужна, отдали,
то пусть идут лесом.
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§ Sniper
Re: Содержать «Ак мечеть» Костаная после ее реставрации намерено...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и делать ремонт мечети за счет бюджета-
это вообще беспредел.
если

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32392

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