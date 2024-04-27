Костанайский "Тобол" в матче шестого тура КПЛ-2024 сыграл вничью со столичным "Женисом", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева первыми вышли вперед благодаря быстрому голу в исполнении Игора Ивановича на 17-й минуте.

Ответный мяч на 77-й минуте забил Арб Манай.

"Тобол" набрал девять очков и поднялся на девятое место. "Женис" с семью баллами идет на девятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре 4 мая "Женис" сыграет на своем поле с "Елимаем", а "Тобол" в этот день примет "Жетысу".

Фото - ФК "Тобол"