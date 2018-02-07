От «неуда» до «спасибо за все» - так оценивали работу исполнительной власти участники отчетной встречи акима Костаная

6 февраля в зале городской школы детского творчества присутствовало более 400 человек. Прямо из командировки, извинившись за опоздание, на нее прибыл аким области. Он также ответил на несколько вопросов жителей, в том числе о том, ради чего в Костанае убрали 30-летние голубые ели и построили «Макдональдc».

Отчет

Из двух с половиной часов встречи первые полчаса ушли на доклад акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА, который сообщил, что везде - от экономики до городского хозяйства – в областном центре рост и прогресс. Ну, почти везде. Промышленные предприятия произвели продукции на 266 млрд тенге, что на 25% больше, чем в 2016-м году. В бюджет города поступило 26 млрд тенге, план исполнен на 110% и перевыполнен на 2,4 млрд тенге. Объем привлеченных в основной капитал инвестиций составил 58 млрд тенге, или 135% к уровню предыдущего года.

Из общей оптимистичной канвы, правда, выбились металлургия, объем производства продукции в которой составил лишь 71% к уровню прошлого года, и малый бизнес. В этой сфере произведено продукции на 35 млрд тенге , что составляет 75% к уровню 2016-го года. Говоря об этом, аким города не забыл напомнить, что «всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса как важнейшего сектора экономики страны всегда была приоритетным направлением. В Костанае зарегистрировано 308 предприятий, создано 570 рабочих мест».

Вопросов эти моменты в зале не возбудили. Практика показывает, что на подобных встречах об экономике - о том, как делаются деньги в регионе, не спрашивают. Может, потому что множество цифр плохо воспринимается на слух.

- Улучшение жизненных условий горожан является актуальным вопросом для местных исполнительных органов, - подчеркнул Базыл Жакупов.

И в доказательство рассказал об успехах в строительстве. За 2017 год в областном центре введено 178 000 кв. м жилья – на 38,5% больше, чем в предыдущем. Возведение квартир за государственные деньги существенно превышает коммерческую застройку. Из 22-х сданных в Костанае многоэтажек – 17 были построены на средства, выделенные в рамках нескольких государственных программ. В них 1 062 квартиры. Правда, ни одного арендного дома в прошлом году в Костанае не сдали.

- В 2018-м году за счет бюджетных средств в областном центре продолжается возведение 18 домов, из них 3 арендных, 13 – за счет выкупа облигаций, остальные – по линии Казахстанской инвестиционной компании, - доложил аким города. – В этом же году начнется строительство еще 21-го дома общей площадью около 100 000 кв.м, 2 из которых планируем сдать до конца текущего года.

Жакупов рассказал также о темпах возведения новых микрорайнов и социальных объектах в них.

В микрорайоне «Аэропорт» завершается строительство спортивно-развлекательного комплекса на 1 000 человек. Работы на нем должны завершиться уже 15 февраля. Будет школа на 900 мест и два детсада на 280 мест каждый.

Строится микрорайон «Юбилейный», в нем будет школа на 1 200 мест, два садика на 280 мест каждый, предусматривается своя поликлиника на 250 посещений в смену. В январе там начато строительство национально-культурного центра на 1000 мест. Там же запроектировано строительство ледового дворца на 2 500 мест.

В микрорайоне «Береке» запланировано возвести 49 многоэтажек, в том числе первые в Костанае 16-этажные здания. Запланированы 2 школы и 4 детсада. Начато строительство крытого футбольного манежа на 3 000 мест с искусственным покрытием.

Вопросы

При всем количестве перечисленных достижений и заявленных планов сам доклад акима не вызвал ни одного вопроса. А вообще их задавали в основном пенсионеры. В зале, кроме них, были врачи в ранге главных, учителя в ранге директоров и завучей, полицейские, руководители и сотрудники всевозможных госорганов и ведомств, коммунальных служб, директора крупных предприятий. Но все они были, как обычно, аудиторией ничего не спрашивающей.

Пожилые люди говорили за всех. Пенсионер Анатолий КАПУСТЬЯНОВ спросил, почему в Костанае из года в год горячая вода идет жуткого качества – ржавая, с дурным запахом, почему в разных районах города за тепло платят по-разному, почему в костанайских автобусах нет кондукторов, а водители отвлекаются на сбор денег.

По поводу качества горячей воды аким сообщил, что из 1 100 многоэтажных домов Костаная 208 не относятся ни к каким ПКСК, не проводят опрессовку, очистку труб, это влияет на общее качество воды в сетях. За тепло платят по-разному потому, что стоят счетчики – одни дома утеплены лучше, другие хуже, расход тепловой энергии разный. Что касается кондукторов, то со временем в городских автобусах введут электронное обилечивание по примеру Алматы.

- В августе будем проводить тендер по внутригородским пассажирским перевозкам, обсудим это условие, - сказал Жакупов.

Участники встречи обратили внимание акимата на работу камер наблюдения во дворах. Если дворы не освещены, то камеры ночью бесполезны, а ведь немалых денег стоят. Аким заверил – «разберемся».

- Хочу спросить, кто посоветовал акимату так обрезать деревья? Мы когда-то мобилизовывали коллективы, чтобы озеленять Костанай, а сейчас его превращают в «город пеньков». Кто за это ответственный? Я считаю, что преступление в нашем городе сносить хоть одно дерево, - возмутился пенсионер Анатолий ТУРЯДКО. – Кто надоумил акимат города «посадить» рядом с «Мартом» эту пиццерию… Что, Костанаю не хватает для полного счастья «макдональдсов»? Снести 30-летние голубые ели – это же преступление самое настоящее. Кто дал разрешение на это?

По словам акима, «очурбанивание» деревьев идет по инициативе жителей города. Боятся за детей, деревья 40-летние могут упасть и придавить. Жалобы направляют через ПКСК. А на тополиный пух у многих аллергия

- Тут председатели есть, пусть скажут, - добавил Жакупов.

Никто не встал и ничего не сказал. Так все и повисло в воздухе. Хотя при чем здесь ПКСК, если в пеньки превращают все подряд – березы, клены - вдоль городских улиц, а не во дворах.

- А строительство «Макдональдса» это частные инвестиции, - продолжил аким города. - Человек по программе «Рухани жангыру» вложил своих почти 800 млн тенге в наш Костанай и открыл почти 100 рабочих мест. Наша задача как местной власти в первую очередь обеспечить людей работой. Тем более, что 18 елей убрали, а вместо них эти ребята в Северо-Западном районе высадили 100 сосен.

Как писала ранее "НГ", была предпринята попытка пересадить ели с площадки в Парк Победы. Приживутся ли деревья, станет ясно весной.

После объяснений Турядко еще раз вышел к микрофону и оценил отчет местной власти неудовлетворительно. Кстати, не только в связи с отношением к зеленым насаждениям. Рассказал, что двор многоэтажного дома по Павлова, 64 постоянно заливает. Не только весенними водами, но любым ливнем. Уже три письма было направлено в акимат города, в том числе одно коллективное. В ответ приходят одни отписки. За четыре года никаких действий предпринято не было. Аким города пообещал проблему «взять на заметку».

После этого выступление жительницы Костаная Ольги ХВАЛИНОЙ прозвучало мирной перебивкой. Она обратила внимание на то, как много жилья строится, сказала, что ее радуют планы развития, поблагодарила акима за работу.

Таких «перебивок» было несколько. Звучали даже аплодисменты. Но, как правило, они были попыткой прервать либо слишком длинную речь у микрофона, либо нелицеприятную.

Позиции

Кстати, свое слово по поводу «Макдональдса» и елей сказал и глава области.

Говорят, убрали ели, а там был красивый сквер. Там мусор был, - заявил Архимед МУХАМБЕТОВ. – хотели сохранить, надо было благоустраивать.

Вообще, все вопросы граждан делились на конкретные — когда отремонтируют улицу, будут ли закупать новые автобусы, можно ли вернуть тренера по плаванию, который в аквапарке занимался бесплатно с детьми-инвалидами — и на вопросы общие - об отношении исполнительной власти к проблемам горожан и о том, какого бы отношения костанайцы хотели.

Пенсионер Юрий ЕФРЕМОВ спросил, замечает ли акимат, как пустеют дачные общества, интересует ли его эта проблема?

На мой взгляд, это происходит еще и потому, что для дачников очень дорогой проезд, - сказал он. - Если семья с детьми едет на участок на автобусе, сумма получается неподъемная. А сейчас еще и поднимут плату за проезд.

Ответ он получил, будто его не слышали. Аким области сказал, что свободные дачные участки, если они брошенные, надо раздавать нуждающимся.

Пенсионер Аркадий ДЕНИСОВ, спросил, почему исполнительная власть позволяет компании «КазТрансГаз Аймак» так обращаться с горожанами: когда самостоятельно применяли температурный коэффициент и брали лишние деньги, все делали сами, а сейчас, когда деньги нужно возвращать, людям необходимо куда-то ходить, подтверждать и обосновывать, сколько с них взяли сверх положенного...?

Аким поднял в зале представителя компании. Тот фактически подтвердил то, что говорил Денисов. И аким области заключил, что газовики свои действия должны «лучше разъяснять населению».

Руководитель общественного объединения матерей детей-инвалидов «Радуга» Наталья КОЛОСКОВА в своем выступлении говорила, что Костанаю необходимо иметь свой центр реабилитации для детей с ДЦП, с поражениями опорно-двигательного аппарата. Отделение, открытое на базе городской больницы 4 года назад, способно в год принять 450 человек. Потребность — в 4 раза больше. Семьи с больными детьми нищенствуют, деньги на реабилитацию им собирают люди с помощью общественных объединений, специальных проектов в СМИ. И эти деньги — иногда по 500 тысяч за раз - люди увозят в соседние российские города, где есть соответствующие реабилитационные центры. Ледовый дворец строить - это хорошо, но центр реабилитации нужен не меньше.

Если нельзя новое здание возвести, то можно ли рассмотреть возможность размещения такого центра на базе Дома ребенка «Дельфин», где сейчас осталось совсем мало детей, - спросила Колоскова.

Она же задавала вопрос о возможности вернуть сокращенного тренера по плаванию для детей-инвалидов, который работал всего-то на полставки.

Отвечали оба акима. Базыл Жакупов сказал, что тренера вернут. После того, как завершится оптимизация - объединение бухгалтерий Центрального стадиона и аквапарка. Пообещал рассмотреть и вариант с «Дельфином». Архимед Мухамбетов счел нужным ответ дополнить, и как раз в этом случае позиция была выражена предельно конкретно.

- Надо правильно понимать — Ледовый дворец строится на условиях государственно-частного партнерства, - сказал он. - Приходит частник и заявляет, что он хочет строить. Мы не можем сказать: не строй дворец, строй центр. Он вложения делает, куда считает нужным. Мы выделяем землю... Реабилитационный центр нужен. Но власть не все может сделать. Это хорошо, что вы обосновываете необходимость, считаете, предлагаете варианты. Но вам нужно искать инвестора, которого заинтересует этот проект.

Даже по зданию «Дельфина» это остается в силе - город вариант рассмотрит, но все-равно власть рекомендует искать инвестора и в этом случае.