Совсем скоро летние каникулы, многие казахстанские семьи отправятся в путешествия по стране. До скольких лет дети могут ездить бесплатно на поездах, разъяснили в КТЖ, подробнее на Tengri Travel.

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Как отметили в пресс-службе, в своей работе компания руководствуется "Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом".

"Согласно документу, в Казахстане разрешено пассажиру перевозить в поездах бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 7 лет, если он не занимает отдельное место. Для занятия отдельного места необходимо приобрести детский билет. Если путешествует семья с несколькими детьми не старше 7 лет, то один взрослый может провезти бесплатно только одного ребенка, на всех остальных детей приобретаются детские билеты", – сообщили в КТЖ.

Уточняется, что дети от 7 до 15 лет допускаются к проезду по детским билетам. Стоимость детского билета составляет 50 процентов от стоимости билета для взрослых.

"В билетную кассу и при посадке в поезд предъявляется документ, подтверждающий возраст ребенка: свидетельство о рождении ребенка или паспорт. Пассажир, не являющийся законным представителем ребенка, при посадке в поезд должен предъявить нотариально заверенный документ от законного представителя на право сопровождения несовершеннолетнего", – напомнили в КТЖ.

С 15 лет для ребенка покупается взрослый билет. Дети в этом возрасте могут путешествовать самостоятельно, без сопровождения взрослого, но при этом имея нотариально удостоверенное письменное согласие от своего законного представителя.

К слову, летом 2023 года пассажирскими поездами нацперевозчика было перевезено свыше 174 тысяч детей.

"В этом году ожидается увеличение числа перевозок детей по сравнению с 2023 годом. Это обусловлено ростом спроса на путешествия в летний период, а также улучшением условий перевозок пассажиров", – добавили в КТЖ.