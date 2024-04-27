Вы попали в затруднительную ситуацию, столкнулись с обманом, преступным действием или бездействием, наблюдаете безобразие и беззаконие? Контакты, по которым казахстанцы могут отправить жалобы или получить помощь в различных ситуациях, собрал в этой полезной статье Tengri Life.

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Телефоны доверия в Казахстане

Единый контакт-центр – 109. Любые проблемы

109 – это номер единого казахстанского контакт-центра, который объединяет call-центры связи государственных органов и коммунальных предприятий и работает в режиме 24/7.

На этот универсальный номер казахстанцы могут обратиться с жалобой буквально по любому вопросу и за любой помощью. Когда мы позвонили на линию 109, нам сообщили, что решают очень разные проблемы:

"Это может быть протекающая труба и упавшее дерево, плохое уличное освещение или невывезенный мусор. И кольцо, которое вы не можете снять с пальца. Можно позвонить, если нужно поднять в квартиру или спустить больного человека", – рассказал оператор.

И добавил, что можно обратиться по номеру с любой проблемой, в контакт-центре знают, куда ее перенаправить.

Дозвониться на этот короткий номер гораздо легче и быстрее, чем на шестизначные номера загруженных линий коммунальных и других востребованных служб, что особенно ценно в экстренных ситуациях.

Звонок бесплатный.

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Государственный контактный центр "Аманат" по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей – 111

На этот номер могут звонить как сами семьи, родители или дети, оказавшиеся в трудной или опасной ситуации, так и неравнодушные свидетели.

На этот номер можно позвонить:

если вы видите семью, которая находится в трудной жизненной ситуации;

если вам стало известно о фактах семейно-бытового насилия;

если вы видите объекты или ситуации, представляющие опасность для детей;

если вы сами или ваши дети оказались в тяжелой ситуации.

Контактный центр может оказывать психологическую, юридическую помощь. В случае необходимости подключать полицию и другие государственные органы.

Звонок бесплатный.

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Национальная линия доверия для детей и их родителей – 150

Круглосуточный номер для психологической помощи и экстренного телефонного консультирования. Помощь высококвалифицированных психологов можно получить на казахском и русском языках, полностью анонимно и конфиденциально.

Налажено взаимодействие как с государственными органами, так и с негосударственными учреждениями, работающими в сфере охраны прав детства.

Пожаловаться на коррупцию или вымогательство – 1424

1424 – Call center Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. На линии нас проинформировали, что по этому номеру казахстанцы могут звонить, если столкнулись с коррупцией, вымогательством.

"Также в настоящее время открыт круглосуточный прием жалоб о возможных случаях мошенничества и вымогательства, связанных с возмещением ущерба пострадавшим от паводков", – сообщил оператор на линии.

Если гражданин, который хочет пожаловаться, желает остаться анонимным, он может направить жалобу в чат-бот в телеграме @antikorkz_bot. "Все сообщения, поступившие туда, также рассматриваются в обязательном порядке", – заверили на линии.

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Позвонить в Комитет национальной безопасности Республики Казахстан – 110

Также можно отправить электронное сообщение или записаться на личный прием в онлайн-приемной КНБ РК по этой ссылке.

На странице онлайн-приемной Комитета сообщается:

"Обратная связь с населением помогает нам держать руку на пульсе, своевременно реагировать на проблемы отрасли и отслеживать эффективность принимаемых нами мер и инициатив. На этой странице собраны сервисы, которые позволят вам оперативно связаться с нами для обсуждения вашего вопроса или решения проблемы. Здесь вы можете написать электронное обращение, отправить вопрос на блог первого руководителя или записаться к нему или его заместителям на личный прием".

Чрезвычайные ситуации – 112

112 – это круглосуточный номер единой дежурно-диспетчерской службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Кроме того, на сайте министерства есть контактные данные психологов территориальных органов министерства. Их можно скачать по ссылке – здесь.

Пожаловаться на некачественный товар или услугу

Если вы столкнулись с низким качеством товара или услуги, недобросовестным отношением со стороны продавца, вы можете обратиться в Комитет по защите прав потребителей.

Для этого создана горячая линия, ее телефоны:

+7 (7172) 75-06-42,

+7 (7172) 75-16-32,

+7 (7172) 74-98-32,

+7 (7172) 74-98-36



Кроме того, сообщить о нарушении потребительских прав можно через телеграм-бот (kzpp_bot) либо через портал электронного правительства.

Вопросы трудовых отношений, пенсионного обеспечения и социальной защиты

Телефоны доверия Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан:

+7 (7172) 74-37-25 - по вопросам нарушения законодательства в сфере социального и пенсионного обеспечения;

+7 (7172) 74-34-91- по вопросам нарушения законодательства в сфере трудовых отношений.

Кроме того, можно отправить электронное сообщение или записаться на прием в онлайн-приемной Министерства.

Подача обращений в государственные органы – сайт e-Otinish

На этом онлайн-сервисе можно подать обращение в акиматы, министерства, комитеты, агентства и другие учреждения без очередей и бюрократических задержек.

Причем "обращение" – в самом широком смысле. Это может быть вопрос, жалоба, уточнение, предложение, иск в суд и так далее. Вот перечень некоторых проблем, с которыми граждане могут обратиться на данный сайт:

Фото: скрин с сайта eotinish.kz

На сайте размещена пошаговая инструкция, которая поможет правильно оформить запрос и направить его в нужную инстанцию.