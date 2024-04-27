Называется трайфл. С английского буквально «пустяк». Десерт такой сборно-разборный. Множество вариантов. Прямо трансформер. Можно приготовить в одной форме, а можно в порционных стаканах, креманках, тем более что смотрится он весьма живописно. И готовить его можно, используя любые сезонных фрукты и ягоды.

Вкусной всем жизни с такими вот пустяками-трайфлами

Из всех вариантов, которые я пробовала, мне больше всего понравился все-таки с заварным ванильным кремом, а ломтики бисквита чтобы алкоголем были пропитаны. Ликером, портвейном, хересом.

Но трайфл - штука демократичная, можно готовить буквально из всего, что есть под рукой. В том числе из готовых магазинных бисквитных коржей, а крем можно купить в пакетике, варится он по инструкции на раз-два буквально и всегда гарантированно получается. Еще неплохо подходят готовые взбитые сливки. Их, конечно, чаще используют для украшения верха, но можно и для прослаивания использовать.

Итак, разломали или разрезали бисквитный корж или кексы на небольшие кусочки, сбрызнули ликером, оставили минут на 10 для пропитки. Нарезали банан, клубнику, киви, можно ананасы из сиропа вынуть или что-то в этом роде.

Принцип такой: на дно порционных формочек выложить кусочки бисквита, слой ягод, слой крема или взбитых сливок. Затем - опять слой бисквита, слой ягод, слой крема. Закрыть формочки пищевой пленкой и поставить их в холодильник часа на два. Перед подачей украсить десерт тертым шоколадом, кокосовой стружкой.

На фото трайфл из крошек, которые остались после приготовления медовика. И крем сметанный - из той же оперы. Еще неплохо подходит для таких «пустячков» печенье типа «Юбилейного» или то, что сейчас покупают для чизкейков.

А самый простой и универсальный крем для трайфла делается из творожного сыра с йогуртом. Смешиваете в равных весовых долях и хорошенько взбиваете с сахарной пудрой. Пропорции для примера: 100 г сыра, 100 мл йогурта и 50 г сахарной пудры, если йогурт несладкий.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ