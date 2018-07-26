Сообщившего о бомбе 9 мая жителя Затобольска осудили в Костанае

К 3 годам лишения свободы приговорили 32-летнего мужчину, сообщившего о бомбе, заложенной в одном из зданий поселка Затобольск. Об этом сегодня, 25 июля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

Иллюстративное фото ng.kz

Сообщение о том, что в одном из зданий районного центра заложено взрывное устройство, поступило на пульт «102» Костанайского РОВД 9 мая 2018 года. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы пожаротушения, спасатели и врачи бригады скорой помощи. Полицейские оцепили район, было ограничено движение автомашин и граждан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов был установлен и задержан 31-летний житель п. Затобольск, ранее неоднократно судимый за грабеж и разбой. Подозреваемый в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был водворен в следственный изолятор Костаная.

Приговор вступил в законную силу.