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211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Хех.. Спрашиваешь о ком создали тему, если не обо мне, но имеете право с начала третьего комментария обсуждать меня, никто не знает о ком.. Но это не мешает обсуждать в теме только меня с третьего...
26.07.18 00:03
211
Мнение против - противное мнение? Или кое-что о рыбьем жире.
Ваш земляк: Да по-любому не о тебе. Хех.. Тогда о ком? Анонимно и туго?
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Сообщившего о бомбе 9 мая жителя Затобольска осудили в Костанае

Артём МАРУСИЧ

25 июля 2018, 19:55 |  Криминал

К 3 годам лишения свободы приговорили 32-летнего мужчину, сообщившего о бомбе, заложенной в одном из зданий поселка Затобольск. Об этом сегодня, 25 июля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

Иллюстративное фото ng.kz

Сообщение о том, что в одном из зданий районного центра заложено взрывное устройство, поступило на пульт «102» Костанайского РОВД 9 мая 2018 года. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы пожаротушения, спасатели и врачи бригады скорой помощи. Полицейские оцепили район, было ограничено движение автомашин и граждан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов был установлен и задержан 31-летний житель п. Затобольск, ранее неоднократно судимый за грабеж и разбой. Подозреваемый в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был водворен в следственный изолятор Костаная.

Приговор вступил в законную силу.
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