Сообщившего о бомбе 9 мая жителя Затобольска осудили в Костанае
Артём МАРУСИЧ
К 3 годам лишения свободы приговорили 32-летнего мужчину, сообщившего о бомбе, заложенной в одном из зданий поселка Затобольск. Об этом сегодня, 25 июля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
Иллюстративное фото ng.kz
Сообщение о том, что в одном из зданий районного центра заложено взрывное устройство, поступило на пульт «102» Костанайского РОВД 9 мая 2018 года. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы пожаротушения, спасатели и врачи бригады скорой помощи. Полицейские оцепили район, было ограничено движение автомашин и граждан.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов был установлен и задержан 31-летний житель п. Затобольск, ранее неоднократно судимый за грабеж и разбой. Подозреваемый в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был водворен в следственный изолятор Костаная.
Приговор вступил в законную силу.
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