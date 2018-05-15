Подозреваемый в ложном сообщении о бомбе задержан в Затобольске
Тимур ГАФУРОВ
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом сегодня, 15 мая, сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДВД Костанайской области, полковник полиции Ербол ДЕРБИСОВ.
- Ложные сообщения о заложенной бомбе – это опасное явление, которое не только отвлекает силы правоохранителей, но и наносит моральный и материальный вред гражданам, - отметил он.
9 мая 2018 года на пульт «102» Костанайского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из зданий районного центра п.Затобольск заложено взрывное устройство. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы пожаротушения, спасатели и врачи бригады скорой помощи. Полицейские оцепили район, было ограничено движение автомашин и граждан.
- На раскрытие преступления и установления террориста задействованы значительные силы полиции, отвлеченные от несения службы по охране общественного порядка в период усиленного варианта во время празднования Дня Победы, - сообщил Дербисов. - Проведен осмотр зданий, кабинетов, лестничных пролетов, чердаков и подвальных помещений с использованием кинологической службы и специалистов-взрывотехников. По результатам осмотра взрывного устройства не обнаружено.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов был установлен и задержан 31-летний житель п. Затобольск, ранее неоднократно судимый за грабеж и разбой. Подозреваемый в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он водворен в следственный изолятор Костаная.
По уголовным делам в рамках ст. 273 УК РК предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а также взыскание материального ущерба за потраченные силы и средства органов внутренних дел, службы пожаротушения, спасателей, врачей медицинской и других служб, выезжавших на ложный вызов.
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гость: И куда она свалить то может, что ж вы то наивные такие? Вы статью хоть прочтите, что-ли... семья девушки, не выдержав давления, была вынуждена переехать в другую местность Согласна: ...
362: И много таких вас? А когда со временем, все же, весь мир признает, переобуетесь же. :lol:
362: Какой такой Золотой Орда, не было ее, а была Великая Тартария. Историю средних веков уже десятки раз переписали. Но древние карты не врут. :lol: :lol: :lol:
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362: Как он может там присутствовать, прежде чем писать подумай, нет такой территории в России Крым, это территория Украины, по крайней мере для нас. ну для вас может и нету,а для нас есть :-P
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