В Минздраве назвали основные причины смерти рожениц в Казахстане

Только за первое полугодие 2018 году в стране при родах скончалась 31 женщина. В 56% случаев они родили живых детей, передает Informburo.kz.

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Маточные кровотечения являются основной причиной смерти рожениц в Казахстане, сообщили в департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК.

Материнская смертность также наступает от тяжёлых форм токсикоза и послеродовых септических заболеваний.

Из эксрагенитальных заболеваний (болезней, которые не являются гинекологическими заболеваниями и акушерскими осложнениями беременности) причинами смерти становятся заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь, пороки сердца, миокардит, ишемическая болезнь сердца, нарушения кровообращения и другие.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, в 2017 году в Казахстане произошло 49 случаев материнской смертности, за шесть месяцев 2018 года – 31 случай. Причиной смерти стали осложнения при беременности.

"Причинами материнской смертности в 2017 и 2018 годах явились осложнения, связанные с беременностью и родами. Учитывая, что в ряде случаев беременность наступает у женщин с экстрагенитальной патологией, повышается риск осложнений беременности и исходов родов как для матери, так и для плода", – говорится в ответе на официальный запрос редакции Informburo.kz.

56% новорождённых у умерших рожениц в 2018 году родились живыми, подчеркнули в Минздраве. В 44% случаев произошла антенатальная и интранатальная гибель плодов. К антенатально погибшим относятся плоды, внутриутробная смерть которых произошла в срок от 28 недель до наступления родов. Интранатальная смерть плода – это смерть, наступившая во время самих родов.

Случаи смерти матерей и детей до пяти лет жизни обусловлены следующими факторами:

недостаточная интеграция служб здравоохранения и преемственность между уровнями оказания медицинской помощи;

низкий уровень межсекторального и межведомственного взаимодействия, особенно в вопросах формирования здорового образа жизни и улучшения качества социальной, психологической и экологической среды;

неэффективное проведение информационно-образовательных и профилактических мероприятий по солидарной ответственности населения за собственное здоровье.

Качество оказания медицинской помощи в Казахстане контролирует Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК.

В ведомстве объяснили, что по каждому факту материнской смертности комитет формирует республиканскую комиссию в составе независимых экспертов и профильных специалистов, проводится разбор служебного расследования, работает специальная комиссия независимых экспертов.

"По итогам проведённых внеплановых проверок материнской смертности комитет общественного здоровья направляет материалы проверок для оценки тяжести причинённого вреда здоровью, правовой оценки действий медицинских работников и принятия процессуального решения в правоохранительные органы, а также для принятия мер управленческого характера в управления здравоохранения областей по ведомственной принадлежности", – отмечается в ответе на запрос.

Для улучшения состояния здоровья женщин и детей, снижения материнской и младенческой смертности Министерство здравоохранения РК с 2017 года внедряет интегрированную модель службы родовспоможения и детства.

В практику внедряются эффективная перинатальная помощь и интегрированное ведение болезней детского возраста, которые включают применение диагностических и профилактических процедур, основанных на доказательной медицине, информирование беременных, рожениц и родильниц, консультирование по вопросам ухода за детьми раннего возраста.

"Начато обучение медицинских сестёр первичной медико-санитарной помощи. Внедряется универсально-прогрессивная модель патронажной службы. Разработаны и утверждены стандарты организации оказания педиатрической и акушерско-гинекологической помощи в РК. Ежедневно ведётся мониторинг критических случаев у беременных, рожениц, родильниц и новорождённых, координация комплексного оказания медицинской помощи, проведение консультаций по телемедицине, контроль своевременного перевода на областной и республиканский уровень", – уточнили в министерстве.