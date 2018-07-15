В КГА сообщили причины задержек и отмены рейсов нескольких авиакомпаний

В Комитете гражданской авиации назвали причины задержек рейсов, которые произошли 14-15 июля в воздушных гаванях Казахстана, сообщает informburo.kz.

Так, по данным пресс-службы КГА, рейс Астана – Костанай авиакомпании Air Astana отменили из-за неисправности воздушного судна. Пассажирам рейса предложили перебронировать билеты на ближайший рейс либо вернуть их.

"Рейс Урумчи – Астана прилетел с задержкой на 55 минут по причине временного ограничения со стороны органов организации воздушного движения КНР. Рейс 851 по направлению Алматы – Астана был отменён также по причине неисправности воздушного судна. Рейс был объединён с рейсом 953. Рейс 757 авиакомпании SCAT по направлению Астана – Шымкент задерживается по причине прохождения воздушным судном дополнительного технического обслуживания", – сказано в сообщении.

Рейс Z9-2101 авиакомпании Bek Air по маршруту Астана – Алматы, вылета которого пассажиры ждали более девяти часов, задержали из-за позднего прибытия воздушного судна на два часа. Из-за этого борта возникла веерная задержка рейсов авиакомпании Bek Air.

"После прибытия воздушного судна на нём была обнаружена неисправность, в связи с этим задержка рейса была продлена. После устранения неисправности воздушное судно вылетело в 06.07. Рейс Z9-2121 авиакомпании Bek Air по направлению Астана – Алматы, запланированный на 05.20, был задержан до 14.20. Задержка была по технической причине", – уточнили в пресс-службе КГА.

В Комитете напомнили, что при отмене или задержке рейса по вине перевозчика, позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута компания обязана предоставить для пассажиров с детьми до семи лет комнату матери и ребёнка при её наличии, возможность дважды позвонить, в том числе по международным линиям связи или отправить два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов. Ожидающим более двух часов авиакомпания должна предоставить прохладительные напитки. Если рейс задерживается более четырёх часов, то пассажирам должны предоставить горячее питание. При задержке рейса более восьми часов днём и более шести часов ночью – предоставляется гостиница.

Если же вылет задерживается по вине перевозчика на срок свыше 10 часов, то авиакомпания должна либо возвратить полную стоимость билета, либо отправить пассажиров ближайшим же рейсом. В противном случае компанию могут оштрафовать на сумму в размере 200 МРП (1 МРП – 2 405 тенге в 2018 году), а при повторном нарушении в течение года – 1 000 МРП.

"Согласно статье 18 Закона "О транспорте в Республике Казахстан" при задержке перевозки пассажира по вине перевозчика последний выплачивает пассажиру штраф в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки помимо возмещения убытков пассажиру, если последние имели место. Сумма взысканного пассажиром штрафа не может превышать стоимости приобретённого билета", – заключили в КГА.