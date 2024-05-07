Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году, сообщает "Радио Азаттык".

Путин в своем выступлении снова говорил о поддержке «многовековых семейных ценностей, традиций», которая, как сказал он, и «впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии и все уровни власти». Он также заявил, что Россия не отказывается от диалога с западными странами: «Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать пусть к сотрудничеству и миру».

В инаугурации принимали участие представители только шести стран ЕС — Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Кипра и Мальты. Большинство западных стран мероприятие решили проигнорировать. Представитель Бельгии панировал посетить церемонию, но утром седьмого мая было принято решение отказаться от участия в инаугурации. Ранее в Москве сообщили, что на церемонию приглашены все аккредитованные главы зарубежных дипломатических представительств.

Представители США также не пришли на мероприятие. Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что посол США Линн Трейси уехала из России на определенное время. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее заявил, что Соединенные Штаты не считают, что выборы главы государства России были справедливыми и честными, но при этом признают Путина президентом.

Европарламент в апреле осудил нарушения на президентских выборах в России и призвал европейские страны и все международное сообщество не признавать результаты этих выборов.

Это пятый срок Путина. По данным ЦИК России, Путин на президентских выборах в марте этого года получил 87,3 процента голосов избирателей. Электоральный аналитик Иван Шукшин и журналисты «Важных историй» пришли к выводу, что не менее 22 миллионов голосов за Путина по бумажным бюллетеням могли быть сфальсифицированы.

Юлия Навальная, вдова оппозиционного политика Алексея Навального, погибшего в ямальской колонии за месяц до президентских выборов, выпустила обращение, в котором призвала сделать так, чтобы Путину не верил никто в мире.

«Это сложно, но мы должны стараться, а это значит настойчиво и упрямо работать. Сейчас нашей страной управляет лжец, вор и убийца. Но это обязательно закончится. Не сдавайтесь! Правда обязательно победит», — сказала Навальная.

О недоверии Путину накануне его инаугурации заявило движение жён мобилизованных на войну в Украине «Путь домой». По их словам, записанным возле приёмной президента, Путин «нарушил все пункты своей клятвы» о соблюдении прав и свобод граждан. Актвистки призвали подписать петицию за объявление Путину импичмента.

В Гааге напротив Международного уголовного суда во время инаугурации проходила акция, участники которой призывали посадить Путина в тюрьму, а не в Кремль, передаёт «Дождь».

В феврале 2022 году Путин начал полномасштабную войну в Украине, из-за которой погибли уже десятки тысяч человек, был нанесён колоссальный ущерб природе, историческим памятникам и инфраструктуре.

Путин находится у власти с 2000 года. Он дважды избирался президентом в 2000-е годы: в 2000 и 2004 годах. Тогда президентский срок составлял четыре года. В 2008 году Путин и тогдашний глава правительства провели рокировку: президентом стал Дмитрий Медведев, а Путин занял пост главы правительства. В 2012 году Путин пошел на третий срок, и в том же году срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет. В 2018 году он стал президентом в четвертый раз. Летом 2020 года в России были приняты поправки к Конституции, которые позволили ему снова дважды баллотироваться на пост главы государства.